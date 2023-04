Delicado e sensível, filme na Netflix vai te proporcionar 110 minutos de descanso e relaxamento

Os amores impossíveis são tão especiais justamente porque não ganham a luz do dia. São um emaranhado de emoções, expectativas e experiências não vividas. Talvez por nunca passarem pelos maus momentos dos relacionamentos, eles se tornam perfeito, intocáveis. “A Última Carta de Amor”, filme de 2021, de Augustine Frizzell, é sobre esse tipo de amor. Baseado no livro de Jojo Moyes, o enredo se passa em duas linhas temporais que conectam quatro pessoas.

Nos dias atuais, Ellie Haworth (Felicity Jones) é uma jornalista que acaba de sair de um relacionamento conturbado e passa noites com desconhecidos, por quem não sente conexão e não deseja conhecer melhor. Durante as apurações de uma matéria, ela descobre nos arquivos do jornal em que trabalha, cartas românticas datadas de 1965. Vendo potencial na história, ela decide investigar.

Ellie recebe a ajuda do arquivista Rory (Nabhaan Rizwan) para encontrar cartas, documentos, recortes de jornal e endereços que a ajudem a descobrir quem são os personagens e a montar a história. Enquanto ela lê os papeis que encontra e escreve sua matéria, somos levados por flashbacks para quase seis décadas atrás, quando Jennifer Stirling é uma jovem recém-casada com o poderoso negociador Lawrence. Ele está sempre em viagens a trabalho, o que faz com que ela se sinta solitária e infeliz. Mesmo assim, Jennifer tenta usufruir ao máximo dos luxos que tem em sua vida aristocrática em Londres.

Belos vestidos, coquetéis à beira da piscina, passeios hedônicos em seu carro conversível com a amiga. Quando ela conhece o jornalista financeiro Anthony O’Hara, ele logo a interpreta como uma dona de casa fútil e burra. Ele está na mansão dos Stirling para entrevistar Lawrence para uma matéria. Durante o jantar, exagera no álcool e acaba tornando público seus pensamentos que menosprezam Jennifer. No dia seguinte, ele a procura com uma carta de desculpas.

Então, os dois começam a se encontrar como amigos durante as viagens de Lawrence, mas não demora para que um romance floresça. Anthony percebe que Jennifer é inteligente, doce e bondosa, ao contrário do que sua primeira impressão mostrou. Já ela também descobre que ele não é o arrogante metido a intelectual que pareceu no primeiro encontro. Os dois começam a ter um caso extraconjugal, até que Anthony é convidado para trabalhar em Nova York, colocando Jennifer em um impasse. Ela tem de escolher entre deixar a vida de luxo para ir embora com seu grande amor ou se separar para sempre de Anthony e voltar a ser a esposa bem-cuidada de um empresário de sucesso.

Ao longo das descobertas sobre o romance de Anthony e Jennifer, Ellie e Rory passam horas a fio trabalhando juntos, o que também os aproxima. Logo Ellie encontra uma forma de conhecer pessoalmente os autores das cartas para descobrir se o final de sua história foi ou não feliz.

“A Última Carta de Amor” é uma doçura de filme, com um belo trabalho cenográfico e de figurino. É um romance um pouco mais lento que o normal, mas conforme a história se desenvolve, ganha a atenção do espectador. Nem todas as perguntas são respondidas. O filme deixa alguns mistérios no ar sobre o que houve com o marido e a filha de Jennifer. Mesmo assim, proporciona momentos relaxantes e deliciosos de descanso e entretenimento.

Filme: A Última Carta de Amor

Direção: Augustine Frizzell

Ano: 2021

Gênero: Romance

Nota: 8/10