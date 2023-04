Filme com Eddie Murphy e Ben Stiller, na Netflix, tem a dose certa de humor para melhorar o seu dia

Uma divertida e carismática comédia hollywoodiana cheia de rostos conhecidos, “Roubo nas Alturas” é dirigido por Brett Ratner e escrito por Adam Cooper, Bill Collage e Ted Griffin. Com um orçamento de 75 milhões de dólares, o filme chegou a ter um faturamento de 153 milhões em bilheterias de todo o mundo. O elenco reúne Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Téa Leoni, Matthew Broderick, Alan Alda, Michael Peña, Gabourey Sidibe, Stephen McKinley Henderson e Judd Hirsh.

O enredo gira em torno de um edifício arranha-céu, chamado Torre, onde moram alguns ricaços notáveis. O gerente do lugar é Josh Kovaks (Stiller), que mantém um bom relacionamento com os inquilinos, em especial com o agente de investimentos Arthur Shaw (Alda). Quando Shaw é preso por fraude, Kovaks acredita que tudo não passa de um mal-entendido. No entanto, logo ele descobre que a aposentadoria de todos os funcionários do edifício, que haviam sido confiadas a Shaw, desapareceu.

É claro que o roubo das pensões deixa todos revoltados, mas quando Lester (Henderson), que abre a porta para os moradores, tenta pular na linha do trem por desespero de ter perdido todo seu dinheiro, Kovaks arma um plano para resgatar o montante. Com ajuda de um investidor falido (Broderick), um porteiro desastrado (Affleck), um funcionário demitido (Peña) e um ladrão de galinhas (Murphy), Kovaks irá articular um plano para invadir o apartamento de Shaw, que está sob segurança máxima do FBI, arrombar um cofre e roubar 20 milhões que estão escondidos em seu apartamento. Com o dinheiro, o gerente pretende ressarcir os funcionários lesados.

O roteiro pode parecer bastante previsível e comum em Hollywood, mas o espectador vai se surpreender com como a 1 hora 44 minutos de filme passa rápido, de forma descontraída e deliciosa, porque as atuações desses ícones da comédia estadunidense são um verdadeiro deleite. Com piadas despretensiosos, mas aguçadas, o filme arranca sorrisos fácil, além de segurar bem nossa atenção nas cenas de ação e drama.

É claro que o segredo da boa execução da obra se deu, além da direção de Ratner, pelas excelentes atuações. Dá para ver que o investimento foi grande da Universal Pictures em um elenco que chamasse público para as salas de cinema. Casey Affleck, que raramente é convidado para comédias, estava ansioso em gravar essa produção para romper algumas barreiras de sua carreira.

Eddie Murphy, que recebeu um cachê de 7,5 milhões de dólares, só aceitou mesmo mergulhar de cabeça no papel depois que Ben Stiller, que recebeu 15 milhões de cachê, aceitou entrar para o elenco. Caso Murphy não assinasse sua participação, os nomes de Chris Rock, Chris Tucker e Dave Chappelle eram cogitados para assumir o personagem Slide. Um fato curioso sobre a participação de Stiller é que o cineasta Noah Baumbach, embora não creditado, reescreveu suas cenas para adaptar o papel para o ator.

Outra comprovação de que a produção foi bem executada é o fato de que há mais de 500 efeitos visuais neste filme e são poucos aqueles perceptíveis. Um bom filme não precisa de grandes espetáculos visuais, ele precisa apenas fazer seus espectadores acreditarem na história que está sendo contada.

Título: Roubo nas Alturas

Direção: Brett Ratner

Ano: 2011

Gênero: Comédia

Nota: 8/10