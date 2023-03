Os 7 melhores filmes lançados em 2023 pela Netflix, até agora

Se vocês dissessem aos jovens Reed Hastings e Marc Randolph, fundadores da Netflix, que eles revolucionariam o mercado cinematográfico, talvez eles não imaginassem a magnitude e impacto que causariam. Claro que a empresa já nasceu vanguardista, porque propunha entregar os DVDs alugados na casa do cliente, sem necessidade de fazê-lo se locomover até uma locadora de vídeos. No entanto, duvido que os dois empreendedores sabiam aonde chegariam menos de três décadas depois. Hoje, a Netflix não só tirou os estúdios de sua zona de conforto como modificou a maneira de se consumir cinema. Como produtora, já são mais de 550 filmes feitos em 8 anos, com base em dados do Movie Insider. Para 2023, a previsão é de mais de 50 títulos originais. A Revista Bula traz uma lista com alguns dos melhores filmes lançados neste ano, até o momento. Destaques para “A Elefanta do Mágico” (2023), de Wendy Rogers; “Já Era Hora”, de Alessandro Aronadio, e “O Rei das Sombras” (2023), de Marc Fouchard. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

A Elefanta do Mágico (2023), Wendy Rogers Divulgação / Netflix O jovem Peter nunca perdeu as esperanças de encontrar a irmã, que desapareceu há muito tempo. Um dia, ele vê uma vidente na praça da cidade e decide perguntar se a menina continua viva. A resposta é surpreendente: para encontrá-la, ele precisa seguir uma misteriosa elefanta. Assim, Peter embarca em uma incrível missão, tentando concluir três tarefas que parecem impossíveis, mas que vão mudar a cidade toda para sempre. “A Elefanta do Mágico” é baseado no livro clássico da escritora vencedora do Newbery, Kate DiCamillo.

Excluídos (2023), Nathaniel Martello-White Chris Harris / Netflix Um thriller social que narra a história de Neve, uma mulher negra e pobre que, insatisfeita com sua vida, decide deixar o marido e os filhos para recomeçar do zero. Quase vinte anos depois, agora casada com um homem branco, moradora de um bairro de classe média alta e com dois filhos exemplares, tem tudo que sempre sonhou. Até que dois estranhos aparecem no bairro trazendo o passado que tanto lutou para deixar para trás à tona.

Já Era Hora (2023), Alessandro Aronadio Divulgação / Netflix Dante é muito feliz com a namorada Alice, mas sua relação com o tempo não é das melhores. Cheio de compromissos, ele está sempre atrasado e tem a impressão de que a vida passa rápido demais. Isso também acontece em seu aniversário de quarenta anos, quando acaba chegando tarde na própria festa. Dante acha que existe uma solução: se trabalhar bastante, pode ser que tenha mais tempo livre no futuro. Mas, na manhã seguinte, um ano se passou. Para sua surpresa, Alice está grávida de quatro meses e ele não tem ideia do que aconteceu no resto do ano. Ao despertar novamente, Dante já tem quarenta e dois anos, e Alice coloca uma linda bebê em seus braços. É aí que ele percebe estar vivendo um pesadelo.

Luther: O Cair da Noite (2023), Jamie Payne John Wilson / Netflix Uma continuação épica em longa-metragem da premiada série “Luther”, um assassino em série aterroriza Londres, mas o brilhante detetive John Luther está atrás das grades. Assombrado por seu fracasso para capturar o psicopata cibernético que agora o desafia, Luther decide fugir da prisão para terminar o trabalho custe o que custar.

Meu Nome é Chihiro (2023), Rikiya Imaizumi Divulgação / Netflix Em uma cidadezinha costeira, uma ex-acompanhante começa a trabalhar em uma loja de “bentos”. Com uma boca suja e um espírito livre, ela é uma adulta considerada estranha. Mesmo assim, por algum motivo, ela se torna um fenômeno no local e todos querem conhecê-la.

O Pálido Olho Azul (2023), Scott Cooper Scott Garfield / Netflix Nas primeiras horas de uma cinzenta manhã de inverno do ano 1830, um cadete é encontrado morto na Academia Militar West Point. Mas, quando o corpo chega ao necrotério, aquilo que à primeira vista parecia ser apenas uma terrível tragédia rapidamente ganha ares de um acontecimento macabro: o coração do morto foi removido, e a pessoa responsável por isso evidentemente sabia o que estava fazendo. Preocupados com a honra da academia militar, os líderes da instituição pedem a ajuda de Augustus Landor, um detetive da região. No entanto, o código de silêncio dos cadetes se mostra um obstáculo incontornável para a investigação de Landor, fazendo com que o detetive peça a ajuda a um dos alunos da academia: Edgar Allan Poe, um cadete meio excêntrico que, além de desdenhar do rigor do universo militar, também tem um pezinho na poesia.