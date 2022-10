7 ótimos filmes na Netflix para assistir quando você estiver triste

Tem dias que estamos tão feridos e magoados, que preferimos ficar sozinhos. A gente não quer conversar para não machucar os outros com nossos espinhos. E ,então, um filme leve, engraçado ou ácido é como um carinho na alma e um bálsamo na nossa dor. Se você está em um desses dias ou pretende guardar algumas dicas de filmes que vão levantar seu humor quando esse dia chegar, acompanhe essa lista de produções perfeitas para te tirar do buraco do mau-humor. Destaques para “Combinação Perfeita”, de 2022, de Stuart McDonald; “Como Seria Se…?”, de 2022, de Wanuri Kahiu; e “Já Fui Famoso”, de 2022, de Eddie Sternberg. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Combinação Perfeita (2022), Stuart McDonald Vince Valitutti / Netflix Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrália e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela está constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

Como Seria se…? (2022), Wanuri Kahiu Felicia Graham / Netflix Logo antes de se formar na faculdade, Natalie fica dividida entre duas realidades paralelas: na primeira, ela fica grávida e continua morando em sua cidade natal. Na segunda, ela se muda para Los Angeles. Mas uma coisa é certa: nas duas realidades, Natalie vive amores marcantes, corre atrás do sucesso como artista e segue em frente em uma jornada para descobrir quem realmente é.

Já Fui Famoso (2022), Eddie Sternberg Sanja Bucko / Netflix Vince é um ex-integrante de boyband, que quer retornar ao mundo da música. Rejeitado por promotores e produtores, ele está pessimista. Até que ele conhece Stevie, um jovem baterista com espectro autista, que encoraja Vince a acreditar em si mesmo de novo. Eles formam a banda “The Tin Men” e planejam se mostrar ao mundo.

Justiceiras (2022), Jennifer Kaytin Robinson Kim Simms / Netflix Drea está no auge de sua popularidade no ensino médio quando uma sex tape sua vaza para toda a escola e sua reputação fica em frangalhos. Aparentemente, o responsável é o garoto mais popular, Max. Por outro lado, Eleanor é uma aluna que acaba de chegar por transferência e se irrita ao descobrir que irá reencontrar uma garota que a perseguia anos antes, Carissa. Drea e Eleanor iniciam uma amizade improvável e secreta para se vingar dos valentões do colégio.

Metal Lords (2022), Peter Sollett Scott Patrick Green / Netflix Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo e tem alguns sérios transtornos emocionais. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.