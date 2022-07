Os 10 melhores filmes do momento para assistir hoje na Netflix

The Best of Enemies (2019), Robin Bissell

Divulgação / STX Entertainment

Ambientado em Durham, na Carolina do Norte, em 1971. Após um incêndio que impossibilita aulas na escola da comunidade negra, o conselho municipal vota contra a integração dos alunos. Pais, liderados pela ativista Ann Atwater, abrem uma ação na Justiça exigindo que a escola dos brancos aceitem seus filhos. O procurador do estado decide implementar sessões durante dez dias para mediar uma solução. As sessões deverão ser presididas por Ann e C.P. Ellis, presidente local da Ku Klux Klan. Conforme as reuniões avançam, ambos os líderes começam a se respeitar mutuamente.