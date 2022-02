10 filmes indicados ao Oscar 2022 que podem ser assistidos na Netflix

Para quem não se lembra, o longa-metragem “Beasts of No Nation”, foi o primeiro filme original Netflix, lançado em 2015. Dirigido por Cary Joji Fukunaga, o longa tinha o objetivo de elevar o streaming ao patamar de estúdio digno das maiores premiações do Oscar. Com investimento de US$ 12 milhões, a produção mirava nas categorias principais e chegou a conseguir exibições em salas de cinema para atender todos os requisitos e se enquadrar na premiação. Apesar dos incansáveis esforços da Netflix, a Academia não o indicou nem mesmo a melhor assistente de enrolador de cabo (não, essa categoria não existe!). Frustrada, a empresa decidiu focar mais em quantidade que em qualidade para o Oscar. Três anos mais tarde, em 2018, finalmente, a Academia viu potencialidade na Netflix. Foi com Roma, de Alfonso Cuarón, que os olhos brilharam e a plataforma finalmente alçou o voo para a tão sonhada categoria de Melhor Filme. Em 2020, o streaming conseguiu emplacar dois filmes, “O Irlandês” e “História de um Casamento”, nessa categoria. Hoje, um dos líderes em quantidade de estatuetas vencidas, a Netflix ainda luta para estar na disputa com os grandes e tradicionais estúdios. Aqui, os filmes que conseguiram entrar para a tão famigerada lista do Oscar 2022. Destaques para “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, de Michael Rianda e Jeff Rowe; “A Filha Perdida”, de Maggie Gyllenhaal; e “A Mão de Deus”, de Paolo Sorrentino. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021), Michael Rianda e Jeff Rowe A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.



Indicação: Melhor Animação

A Filha Perdida (2021), Maggie Gyllenhaal Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas e a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado.



Indicações: Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.



Indicação: Melhor Filme Internacional

A Sabiá Sabiazinha (2021), Daniel Ojari e Michael Please Uma sabiá chamada Robin é criada por uma família de camundongos. Sem saber se esgueirar como seus irmãos, ela se sente um peixe fora da água. Até que ela conhece um pássaro que lhe conta que os humanos fazem desejos para a estrela de Natal, que é capaz de torná-los realidade. Robin, então, se torna obstinada a encontrar uma estrela para que possa realizar seu sonho de ser igual à sua família.



Indicações: Melhor Curta-Metragem de Animação

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.



Indicações: Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Som, Melhor Trilha Sonora Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Ator, Melhor Direção, Melhor Filme

Mães Paralelas (2021), Pedro Almodóvar Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.



Indicação: Melhor Trilha Sonora e Melhor Atriz

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.



Indicações: Melhor Roteiro Original, Melhor Montagem e Melhor Filme

Onde eu Moro (2021), Julien Hosmalin O documentário dá nome, rosto e individualidade às pessoas que são consideradas apenas números nos índices socioeconômicos. Um olhar humanizado sobre um grupo de indivíduos sem-tetos, que muitas vezes são mães tentando sobreviver com seus filhos, pessoas em busca de empregos, histórias comoventes e horríveis.



Indicação: Melhor Documentário

Tick, Tick… Boom! (2021), Lin-Manuel Miranda Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.



Indicações: Melhor Montagem e Melhor Ator