Vencedor de mais de 60 prêmios, além de 5 Oscars, épico imortal do cinema está na Netflix

Ridley Scott acumula quase 60 filmes em sua carreira, uma jornada cheia de altos e baixos. Alguns de seus longas-metragens são amplamente aclamados e premiados, tendo até mesmo revolucionado o cinema em diversos aspectos, como “Alien: O Oitavo Passageiro” (1979), “Blade Runner” (1982) e “Thelma & Louise” (1991), entre outros sucessos impressionantes. No entanto, alguns de seus filmes decepcionaram. “Gladiador” (2000) sem dúvida se destaca como uma de suas obras mais ambiciosas, frequentemente figurando em listas dos melhores filmes já feitos na história.

Vencedor de 5 Oscars e indicado a 12, o filme não apenas recebeu grande reconhecimento da Academia, mas também foi amplamente aclamado em festivais ao redor do mundo, acumulando mais de 100 prêmios. “Gladiador” garantiu a Russell Crowe seu primeiro e único Oscar, na categoria de Melhor Ator. O papel foi inicialmente oferecido a Mel Gibson e Tom Cruise, que recusaram, abrindo caminho para a icônica interpretação de Crowe como o general romano Maximus. Este, teve sua família assassinada e foi reduzido à escravidão devido à inveja de Commodus, filho do imperador Marcus Aurelius (interpretado por Richard Harris e Joaquin Phoenix, respectivamente).

Embora inspirada no Império Romano e em figuras históricas como o próprio Commodus, Scott, assim como fez em “Napoleão” (2023), tomou liberdades poéticas para criar uma ficção em torno de eventos e personagens reais. Maximus Decimus Meridius é retratado como um general admirado por Marcus Aurelius, com planos de torná-lo seu sucessor. No entanto, Commodus, movido pela inveja, usurpa o trono e lança Maximus numa vida de escravidão e o torna gladiador.

Com um orçamento de 103 milhões de dólares, “Gladiador”, que está na Netflix, foi um sucesso de bilheteria, arrecadando quase meio bilhão nos cinemas. Embora a rivalidade entre Commodus e Maximus seja ficcional — já que o general não existiu na vida real — Commodus foi historicamente considerado um dos primeiros imperadores responsáveis pela queda de Roma, devido à sua megalomania. Sua morte, por envenenamento e estrangulamento, foi seguida pela remoção de suas estátuas de Roma, tamanho era o ódio que o povo e o Senado nutriam por ele.

Durante as gravações, Russell Crowe enfrentou diversos acidentes, incluindo um golpe no pescoço com uma espada real e cortes no rosto após um incidente com seu cavalo. Este último acidente, ocorrido depois que o animal disparou atingindo-o contra uma árvore, exigiu vários pontos na bochecha. Para adicionar ao risco, cinco tigres reais foram usados em uma cena na arena, com um veterinário armado com dardo mantendo-os a uma distância segura de Crowe.

A produção foi tão grandiosa, que uma réplica do Coliseu foi construída em Malta em tamanho real, porque a atual construção não é condizente com a estrutura da época. Além disso, foram fabricadas mais de 30 mil armaduras para os soldados neste filme. Apesar do enorme investimento, o roteiro do filme era considerado um fracasso, motivo pelo qual vários artistas negaram convites para papeis nele. Crowe sequer havia conhecido o script original e foi convencido a aceitar interpretar Maximus graças a uma conversa com Scott.

Filme: Gladiador

Direção: Ridley Scott

Ano: 2000

Gênero: Ação/Aventura/Drama

Nota: 10