Baseado em criminoso brutal que chocou a América, filme com Nicolas Cage e John Cusack é o melhor que você vai ver essa semana

A realidade frequentemente supera a ficção em termos de assustador e macabro. Inspirado por uma dessas histórias bizarra, daquelas que vez ou outra estampam as manchetes dos jornais, Scott Walker deu vida ao seu longa-metragem de 2013, “Sangue no Gelo”, estrelado por Nicolas Cage e John Cusack. A trama segue um investigador em sua busca para capturar e condenar um assassino sistemático de prostitutas no Alasca, casos reais ocorridos na década de 1980.c

Baseado na vida de Robert Hansen (interpretado por John Cusack), acusado de assassinar cerca de 20 mulheres na região de Anchorage, Alasca, entre 1980 e 1983, o filme acompanha a misteriosa saga para capturá-lo.

Hansen, um jovem com problemas de autoestima e vítima de bullying na escola, cresceu em uma família desestruturada. Passou grande parte de sua juventude alimentando desejos de vingança, tornando-se habilidoso em armas e caça.

Em 1957, alistou-se nas Forças Armadas, onde ganhou notoriedade por seu comportamento violento. Foi preso por quase dois anos por incendiar uma garagem de ônibus escolares. Após ser solto, mudou-se para Anchorage, onde se apresentou como um homem de família, mas por trás dessa fachada, praticava crimes sexuais.

Condenado por estupro em 1972, Hansen não só reincidiu, mas também aperfeiçoou seu modus operandi, perseguindo e assassinando secretamente prostitutas por três anos. Marcava encontros, levava-as para sua cabana na floresta, onde as mantinha como escravas sexuais por alguns dias, para depois soltá-las, nuas e vendadas na mata, para caçá-las como animais. Sua trajetória criminosa deu errado quando uma de suas vítimas, Cindy Paulson (interpretada por Vanessa Hudgens), conseguiu escapar e foi ajudada por um caminhoneiro numa rodovia. Apesar de ter relatado sua história à delegacia, Cindy não foi inicialmente levada a sério até que corpos começaram a aparecer.

Nicolas Cage interpreta o sargento Jack Halcombe, um agente dedicado que tenta ajudar e encorajar Cindy a persistir em sua denúncia. Inicialmente relutante, Cindy, descrente das autoridades, não acredita nas boas intenções do policial. No entanto, ao longo do tempo, eles formam uma aliança para capturar Hansen.

“Sangue no Gelo”, na Netflix, segue a fórmula dos filmes sobre serial killers, sem trazer nada de realmente inovador para o gênero, mas oferecendo um entretenimento sólido, especialmente para os aficionados por documentários criminais e notícias sangrentas. Há um público cativo para esse tipo de narrativa, e o filme de Scott Walker consegue dar substância à história, graças às boas atuações do trio de protagonistas, tornando tudo mais crível e instigante.

Filme: Sangue no Gelo

Direção: Scott Walker

Ano: 2013

Gênero: Biografia/Policial/Drama

Nota: 8/10