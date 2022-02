Os 10 indicados ao Oscar de Melhor Filme 2022 e onde assisti-los

Sem sombra de dúvidas que o prêmio de Melhor Filme é o mais importante de toda a cerimônia do Oscar, o mais desejado e motivo de campanhas milionárias por parte das produtoras. Para ser incluído nesta categoria, os filmes devem seguir alguns requisitos, como ter sido exibido em salas de cinema por pelo menos sete dias, ter tido exibição em Los Angeles, ter sido disponibilizado em um streaming reservado para membros da Academia, ter tido ingressos de cinema distribuídos para os associados, realizar sessões exclusivas para a Academia e outras exigências que acabam demandando algum tempo e muito dinheiro. Para estar entre as produções da categoria, é preciso ter sido lembrado como uma das melhores do ano pela maioria dos quase 10 mil membros, que são os especialistas mais competentes e experientes do cinema estadunidense. Destaques para “Amor, Sublime Amor”, de 2021, de Steven Spielberg; “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion; e “Belfast”, de 2021, de Kenneth Branagh. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Amor, Sublime Amor (2021), Steven Spielberg (Em exibição nos cinemas) Em Manhattan, no fim dos anos 1950, os Jets são uma gangue de brancos, comandados por Riff. Seus adversários, os Sharks, são porto-riquenhos, liderados por Bernardo. Em um baile, a irmã de Bernardo, Maria, se apaixona à primeira vista por Tony, da gangue de Riff, que está em uma recente liberdade condicional. Maria e Tony se conectam instantaneamente, mas os problemas começam quando eles são vistos juntos. Riff desafia Bernardo a um confronto para estabelecer o controle das ruas do bairro, mas Tony só quer se encontrar novamente com Maria. Circunstâncias trágicas fazem o futuro dos amantes parecer impossível.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion (Netflix) A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

Belfast (2021), Kenneth Branagh (Nos cinemas a partir de 10/03) Em Belfast, 1969, Buddy mora em um bairro católico de operários, onde os vizinhos são calorosos e amigáveis e seus pais são amorosos e protetores. Mas um perigo iminente cerca essa comunidade quando grupos contrários às ideologias religiosas e políticas decidem interromper a tranquilidade. Um motim é deflagrado na vizinhança e a tampa da lata de lixo, usada por Buddy para defendê-lo contra dragões imaginários, logo passa a ser usada como escudo real contra a chuva de estilhaços de vidro e coquetel molotov.

Drive My Car (2021), Ryûsuke Hamaguchi (No MUBI a partir de março) Kafuku é um ator de meia idade casado com Oto, uma roteirista, a quem é devoto. Anos atrás, o casal sofreu uma perda devastadora, que levou a Oto a encontrar consolo em relacionamentos com outros homens. Até que uma nova tragédia ocorre na vida de Kafuku, a morte repentina de Oto. Dois anos depois, tentando juntar seus próprios cacos, Kafuko aceita dirigir uma produção experimental em Hiroshima. Por normas de segurança, o novo trabalho vem com a exigência de que ele aceite a motorista que foi designada para levá-lo a todos os lugares. Misaki, a encarregada pelo transporte de Kafuku, é uma jovem de 20 de poucos anos calada. Conforme eles convivem respeitosamente, desenvolvem uma amizade especial e confortável.

Duna (2021), Denis Villeneuve (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store e cinemas) Em um futuro distante, em uma sociedade feudal intergaláctica, o duque Leto Atreides, governante em Caladan, faz uma visita diplomática ao árido planeta Arrakis, conhecido como Duna, onde supervisiona a mineração da especiaria mais poderosa do universo, a Melange. Leto possui um filho com sua concubina, Lady Jéssica, integrante de uma irmandade mística milenar. O filho de Leto e Lady Jéssica se chama Paul e é uma espécie de Messias ainda em aprendizado. Ele cruzará seus caminhos com os nativos de Arrakis, o povo Fremen, depois que sua família cai em uma emboscada planejada pelos anfitriões, da Casa Harkonnen.

King Richard: Criando Campeãs (2021), Reinaldo Marcus Green (HBO Max, Now, Apple iTunes, Looke, Google Play, Microsoft Store) Richard Williams cresceu na Louisina e, antes de se mudar para Compton, tinha um plano para suas filhas Venus e Serena: transformá-las em atletas campeãs. Constantemente Richard coloca as meninas em sua van e as leva para quadras de tênis locais, e nada luxuosas, para treiná-las para o esporte faça chuva ou sol. A mãe, Brandy, trabalha para sustentar a casa e está alinhada com o marido em relação ao único objetivo de torná-las grandes esportistas.

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay (Netflix) Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

No Ritmo do Coração (2021), Sian Heder (Prime Video, Google Play, Apple iTunes, Looke) Ruby é a única integrante de sua família que consegue escutar e passou a maior parte de sua vida como intérprete deles. Quando ela termina o segundo grau, um de seus professores, o senhor V, a convence de usar seu talento como cantora para entrar em uma boa universidade. No entanto, isso traz complicações para a vida de Ruby, uma vez que ela planejou trabalhar com seu pai e irmão, Leo, em um barco de pesca e a família precisa dela para executar o ofício.