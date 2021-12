Bula da Semana: Matrix, Anne Rice, Bell Hooks, Hífen, The Expanse, Homem-Aranha

Anne Rice

A escritora Anne Rice, referência em obras de terror e fantasia, morreu no sábado, 11 de dezembro, aos 80 anos. Ela publicou mais de 30 livros e vendeu mais de 150 milhões de exemplares. O grande sucesso da autora, Entrevista com o Vampiro foi traduzido no Brasil por Clarice Lispector e virou filme em 1994, com as interpretações de Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst. “Entrevista com o Vampiro” é o primeiro livro de uma sequência de 11 títulos nomeada de As Crônicas Vampirescas que inclui O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados.