10 livros mais vendidos no mundo em 2025 (até agora)

As listas dos livros mais vendidos do mundo não se fazem sozinhas — e nem em silêncio. Elas não nascem do juízo, mas da repetição. Elas não escolhem: elas confirmam. Em 2025, os títulos que dominaram as paradas de vendas — de acordo com dados da Amazon Global, The New York Times, PublishNews Brasil, Circana (ex-NPD BookScan), GfK (França, Alemanha, Áustria, Suíça), Media Control (Alemanha), OpenBook (China), Oricon e Books Data (Japão) e as divisões da Nielsen na Espanha e Itália — traçaram um mapa mais afetivo do que estético, mais emocional do que literário. O leitor contemporâneo, exausto, buscou nas páginas não complexidade, mas consolo. E o mercado, como sempre, soube entregar.

Os romances que explodiram em vendas não desafiam — repetem. Rebecca Yarros vendeu milhões narrando academias militares com dragões domesticáveis, onde tudo é árduo, mas nada é ambíguo. Colleen Hoover seguiu como fenômeno emocional, entregando dor em doses calibradas, com linguagem simplificada e finais que quase nunca assustam. Freida McFadden traduziu o cotidiano em tensão de supermercado: mulheres isoladas, maridos suspeitos, reviravoltas prontas para serem adaptadas por streamings. Tudo muito legível. Tudo muito rápido. Tudo já dito — mas com outra capa.

No Japão, a Oricon destacou mangás e thrillers previsíveis. Na China, o OpenBook indicou o avanço de guias espirituais e soluções emocionais de bolso. Na Europa Central, o cruzamento entre GfK e Media Control apontou a presença tênue, porém necessária, de exceções — como “James”, de Percival Everett, um romance que confronta o cânone com inteligência, ironia e risco narrativo real. No mais, a curva foi clara: o que vende é o que não incomoda.

Mel Robbins figurou entre os mais vendidos com um apelo minimalista ao autocuidado: “deixe que façam”. O imperativo que encantou leitores talvez diga mais sobre o tempo do que o próprio livro. Porque o que se busca hoje não é pensar — é amenizar. A leitura não como inquietação, mas como alívio temporário.

E não há culpa nisso. Mas há custo. Porque quando o mercado se torna absoluto, o experimental vira ruído, o incômodo vira falha, o silêncio vira ausência. Em 2025, o que mais se leu foi o que menos arriscou. E se isso revela o momento — talvez também revele o limite dele. A literatura, afinal, não foi feita para descansar ninguém. Ela serve para acordar.

Amanhecer na Colheita (2025), Suzanne Collins Há momentos na história em que o destino de uma sociedade inteira se amarra, silenciosamente, à hesitação de um só indivíduo. Numa Panem ainda se curando de feridas abertas pela guerra civil, um jovem mentor — carregado de ressentimento e lucidez prematura — é escolhido para orientar um tributo na décima edição dos Jogos Vorazes. O espetáculo ainda engatinha, ainda busca seu formato cruel e definitivo, mas já exala o cheiro acre da encenação. À medida que o protagonista observa os mecanismos do poder se solidificarem ao redor dele, sua consciência se divide entre o impulso de adaptação e uma repulsa íntima e crescente. A cada decisão, o peso da responsabilidade se transforma em isolamento. Em vez de heroísmo, o que emerge é desconforto, ambiguidade moral e a percepção incômoda de que a violência não está apenas nos campos de batalha — mas nos salões burocráticos, nas frases bem treinadas, nos silêncios exigidos. A narrativa recusa romantismos: o que se vê é a lenta e dolorosa construção de um cinismo necessário à sobrevivência, mas letal à esperança. E, no entanto, algo permanece. Um gesto hesitante, uma recusa em aceitar o script por inteiro. É nesse intervalo, tênue e quase imperceptível, que mora a semente de tudo o que virá a ruir — ou resistir.

James (2024), Percival Everett Ele corre. Não apenas pela liberdade, mas por algo mais sutil: o direito de ser complexo, ambíguo, contraditório — humano. Neste romance brilhante, o personagem que a literatura consagrou como coadjuvante — Jim, o escravizado de “As Aventuras de Huckleberry Finn” — assume a própria voz. E o que se revela não é uma simples inversão narrativa, mas uma reconstrução radical do cânone. Ao narrar sua fuga ao lado de um garoto branco, ele não repete a história: ele a expõe, reescreve e desafia. A narrativa em primeira pessoa alterna entre a linguagem estratégica que o protagonista usa para sobreviver socialmente e a voz interior, refinada, astuta e cheia de ironia. O “James” que os outros veem é limitado; o James que lemos é lúcido, filosófico, profundamente observador. Ele escuta mais do que fala. E quando fala, o faz com a precisão de quem sabe que cada palavra pode custar a vida. Não há romantismo na travessia — há dor, humor amargo, inteligência disfarçada e memórias que não cabem nas margens do Mississippi. A crítica à violência estrutural é feita sem gritos, mas com cortes profundos. E no fim, o que resiste não é só o homem que escapa — é a dignidade de uma voz que, finalmente, se faz ouvir.

Deixa Pra Lá (2024), Mel Robbins Nem tudo precisa de resposta. Nem todo conflito exige confronto. Com essa premissa, a autora propõe uma reconfiguração íntima do modo como lidamos com frustrações, julgamentos e pressões externas. Ao longo do livro, ela compartilha experiências pessoais e histórias reais que sustentam uma ideia simples, mas profundamente transformadora: deixar que os outros façam o que quiserem — e aprender a não carregar o peso disso. A narrativa é direta, íntima, escrita em primeira pessoa como se a autora conversasse com o leitor num momento de exaustão compartilhada. O foco está em como recuperar autonomia emocional num mundo que exige reações constantes. Quando alguém se afasta, critica, omite, invade ou rejeita, a resposta proposta não é o embate, mas o recuo estratégico — não como fraqueza, mas como autoproteção lúcida. Combinando linguagem acessível e estruturas práticas, a obra funciona como um mapa para quem está cansado de tentar controlar o incontrolável. Não se trata de apatia, mas de liberdade. O “deixa pra lá” aqui não é desistência — é escolha. E, ao fim, essa escolha se revela menos um método e mais um modo de viver sem implodir por dentro.

Quarta Asa (2023), Rebecca Yarros O que se espera de um soldado? Força, obediência, brutalidade talvez. Mas quando se nasce com ossos frágeis e uma inteligência que não pede licença para pensar, o campo de treinamento se torna mais do que uma ameaça física: é um cerco existencial. Forçada a entrar para uma academia militar onde jovens são treinados — e mortos — na disputa por selar laços com dragões, a protagonista narra sua própria luta em primeira pessoa, com um misto de medo contido e sarcasmo defensivo. Ali, entre exercícios letais, provas morais e alianças frágeis como vidro trincado, o que se forja não é apenas uma guerreira, mas uma identidade que insiste em não sucumbir ao molde que a cerca. A cada eliminação, a cada traição ou aproximação desconfiada, a narrativa cava mais fundo nas contradições de poder, lealdade e sobrevivência. O corpo dói, mas é a mente que sangra mais lentamente. Há uma tensão constante entre aquilo que ela se recusa a perder — sua empatia, sua curiosidade, sua dúvida — e o que o mundo exige que ela sacrifique para continuar viva. Mas o risco de se tornar o que se combate é sempre uma sombra. E entre fogo e ferro, o que permanece são escolhas. E consequências.

Tempestade de Ônix (2023), Rebecca Yarros Há guerras externas — aquelas que estalam, gritam e queimam. E há as outras, mais silenciosas, mais fundas, que se travam dentro de quem já viu demais e continua, ainda assim, em pé. Ela voltou, sim, mas não é a mesma. O que a academia exigia dela no início já não basta. Agora, a guerra tem rosto duplo: um que se mostra no campo de batalha, entre dragões e soldados; outro que se insinua nos corredores do poder, onde verdades manipuladas valem mais que coragem. A protagonista, marcada pelas perdas e vitórias do primeiro ano, encontra-se diante de um mundo que parece conspirar contra o próprio ideal que a formou. O pacto entre o sangue e o fogo se fragiliza. Ela desconfia — dos superiores, dos aliados, até de si mesma. As dores físicas são acompanhadas de assombros mais sutis: sonhos desfeitos, silêncios estranhos, afetos que ferem. A confiança, outrora instintiva, agora exige prova. No fio da narrativa, costurada em primeira pessoa, há raiva, sim — mas também compaixão, inteligência, resistência. É o relato de quem se recusa a se curvar diante da mentira travestida de ordem. Quando tudo o que resta é escolher entre trair a si ou desafiar o sistema, ela escolhe… mas não sem perdas. Nunca sem perdas.

A Empregada (2022), Freida McFadden Quando a porta da casa se abre, ela vê a chance de reconstruir o que restou de sua vida. Um emprego, um quarto no sótão, refeições quentes e um salário fixo. Nada mal para quem carrega o peso de um passado que ninguém quer ouvir. Mas logo o ar começa a pesar. A patroa, sorridente demais, muda de humor com a precisão de um relógio quebrado. A filha pequena observa com olhos que sabem mais do que deveriam. E o patrão… o patrão parece sempre ausente, mesmo quando está ali. Narrado em primeira pessoa, o relato é claustrofóbico, direto, e aos poucos, quase imperceptivelmente, se transforma em desconfiança permanente. Um gesto estranho, uma porta trancada, um bilhete esquecido — pistas que não explicam tudo, mas deixam claro que aquela casa não é apenas um lar. É um labirinto emocional cuidadosamente armado. Ela não sabe em quem confiar — muito menos em si mesma. Mas sabe que precisa sobreviver. A rotina doméstica vira campo de batalha mental. Cada degrau do sótão ecoa como ameaça. E quando a verdade começa a surgir, não vem como alívio — mas como sentença. Nem tudo o que está limpo está seguro. Nem toda oferta é abrigo.

É Assim que Começa (2022), Colleen Hoover Há recomeços que não têm explosão — apenas um gesto contido, uma presença que retorna devagar, como se pedisse licença para existir de novo. Após sobreviver a um amor que machucou mais do que acolheu, a protagonista tenta reencontrar equilíbrio entre as exigências da maternidade, os fantasmas do passado e a chegada inesperada de alguém que já foi muito — e que talvez ainda seja. Narrado em primeira pessoa, o romance não romantiza a superação. Ele a apresenta como um processo irregular, feito de recaídas emocionais, pequenos silêncios, perguntas sem resposta. Ao mesmo tempo em que ela ensaia um novo vínculo, precisa aprender a colocar limites, a reconhecer em si uma força que sempre teve — mas que antes servia apenas para resistir, não para desejar. Não há urgência nas decisões, mas há profundidade nos gestos cotidianos: uma mensagem trocada, uma conversa interrompida, um passeio breve com a filha. Cada fragmento constrói um futuro possível, mas não garantido. Porque amar, agora, é menos sobre intensidade e mais sobre segurança. E sobre liberdade. Neste recomeço, o que está em jogo não é um final feliz. É a chance de escrever, enfim, uma história sem medo. Uma história que comece — de verdade.

Nunca Minta (2022), Freida McFadden O plano era simples: visitar uma casa afastada, avaliar o imóvel, voltar para casa antes do anoitecer. Mas a tempestade vem cedo, e com ela, o isolamento. Presos ali, sem comunicação com o exterior, o casal tenta improvisar uma espera tranquila. Até que ela encontra, no porão, um arquivo de fitas antigas — gravações de sessões de terapia feitas pela antiga moradora, uma psiquiatra desaparecida em circunstâncias mal explicadas. Narrado em primeira pessoa, o romance se constrói como um quebra-cabeça emocional. A cada nova fita ouvida, a tensão cresce. Há segredos enterrados naquelas vozes, confissões desconexas que parecem, aos poucos, ganhar forma — e peso. O que era curiosidade vira obsessão. A desconfiança se infiltra nas paredes. Ele está dizendo toda a verdade? Ela mesma está? A atmosfera da casa, silenciosa demais, parece conter algo que resiste ao tempo. Entre o frio da floresta e o calor incômodo de revelações inesperadas, a narradora se vê em confronto não só com os ecos de quem viveu ali antes, mas com sua própria percepção. A dúvida deixa de ser um sintoma. Passa a ser a única proteção. Porque, naquele lugar, a verdade não é evidência. É armadilha.

Verity (2018), Colleen Hoover Ela chega como convidada, mas logo percebe que não há como permanecer ilesa numa casa onde o silêncio tem peso, e a presença ausente da autora original parece moldar o ar. A narradora, uma escritora em crise financeira e criativa, é contratada para concluir a série de livros de uma romancista consagrada, agora incapacitada. A tarefa, à primeira vista simples, ganha tons sombrios quando um manuscrito oculto é encontrado — e com ele, uma narrativa paralela que jamais deveria ser lida. O convívio com o viúvo enlutado, a tensão não dita com o filho da casa e a constante impressão de estar sendo observada compõem o clima inquietante da trama. A cada página, o manuscrito revela confissões que desafiam a própria noção de realidade. Estaria ela lendo uma obra de ficção dentro da ficção, ou atravessando as memórias reais de uma mente distorcida? A resposta não vem com alívio — vem com pavor. Narrado em primeira pessoa, o romance sustenta uma tensão opressiva, em que cada detalhe doméstico vira pista ou armadilha. A mente da narradora se fragmenta junto ao leitor, enquanto o medo de estar sendo manipulada — por alguém ausente ou por si mesma — se torna inescapável. O amor, aqui, é arma e disfarce.