5 livros que mudaram minha vida (pra pior)

Ler muda a vida, diz o clichê. Mas o que ninguém comenta é que às vezes a mudança é para pior. É o que acontece quando, inocente e bem-intencionado, você abre um livro esperando catarse e encontra, no lugar, a sensação de que o universo está rindo da sua boa vontade. Não se trata de obras mal escritas, pelo contrário. São livros bem construídos, premiados, elogiados em resenhas sofisticadas… e que, mesmo assim, causam colapsos existenciais, crises alérgicas de pensamento e uma vontade honesta de sair correndo para abraçar uma comédia romântica ruim. Neste caso, o trauma é literário, mas legítimo.

Essas leituras não apenas bagunçaram meus sentimentos, elas inverteram a lógica emocional da minha existência. Uma história que me ensinou a amar e me deixou odiando, outra que prometia leveza e me fez chorar com raiva, e ainda aquela que me deu tanta lucidez que precisei de um tempo longe da luz. Os livros desta lista foram como espelhos em ângulos errados: distorceram o que eu achava que sabia sobre mim e sobre o mundo, com um tipo de crueldade que só a alta literatura sabe exercer. São obras brilhantes e talvez exatamente por isso tão perigosas.

Portanto, se você está em paz com a vida, passe longe dessas páginas. Agora, se quiser experimentar o caos com verniz artístico, está no lugar certo. A seguir, compartilho cinco livros que bagunçaram minha cabeça, desconstruíram minha visão de mundo e deixaram cicatrizes sentimentais irreversíveis. São títulos que te pegam pelo colarinho do afeto e te jogam na sarjeta da reflexão. Se eu pudesse voltar no tempo, não sei se os leria de novo. Mas já que li, só me resta compartilhar o estrago.

Argonautas (2016), Maggie Nelson Um híbrido raro entre confissão íntima e ensaio filosófico, a obra acompanha uma relação amorosa entre a narradora e um artista transgênero, desafiando as fronteiras entre corpo, identidade e linguagem. Ao fundir episódios cotidianos com teoria crítica – de Wittgenstein a Deleuze – o livro recusa categorias fixas e propõe uma ética do afeto radical. É uma leitura brilhante e desconcertante, que exige atenção emocional e intelectual constantes. O problema é que, ao final, tudo o que parecia sólido em sua ideia de gênero, maternidade, desejo e discurso se dissolve. Você termina a leitura com a sensação de ter trocado a pele – mas sem saber se a nova te cabe. Um livro que não se contenta em te tocar: ele te desmonta com delicadeza cirúrgica.

No Sufoco (2001), Chuck Palahniuk Com sua prosa seca e niilista, o autor constrói o retrato de um homem que simula engasgos em restaurantes para que estranhos salvem sua vida – e depois se sintam responsáveis por ele. Entre compulsões sexuais, empregos degradantes e uma mãe internada, o protagonista exibe a desintegração moral como espetáculo. O cinismo que permeia a narrativa tem o dom de transformar qualquer esperança em sarcasmo. Ao rir da decadência humana, o livro te desafia a admitir que riu também. Ao final, resta um gosto amargo: o de ter achado graça onde só havia ruína. É como entrar em um parque temático do absurdo e perceber, tarde demais, que não há saída de emergência.

O Jovem (2022), Annie Ernaux A autora escreve com bisturi: cada frase é uma incisão na memória e na carne. Neste relato enxuto, ela revive um envolvimento com um homem décadas mais novo, e expõe, sem eufemismos, os jogos de poder, desejo e autoimagem implicados nessa relação. O que parece, à primeira vista, uma breve narrativa amorosa, se revela uma análise cortante sobre envelhecimento, classe social e performatividade. Ao revisitar o passado, ela não busca consolo nem redenção – apenas a crueza do olhar direto. A leitura é breve, mas o incômodo persiste: você sai tocado por verdades que preferiria não ter lido. E que, uma vez lidas, não deixam mais você se esquecer de que envelhecer é também ser vista sumindo.

Tudo é Rio (2021), Carla Madeira A história começa como um drama íntimo e se transforma num vendaval de tragédia, desejo e redenção. Em um triângulo afetivo entre uma prostituta, um homem destruído pela dor e uma mulher devastada pelo ciúme, o livro constrói uma alegoria poderosa sobre o que não se pode controlar – o amor, a morte, a perda. A escrita é envolvente e lírica, mas jamais indulgente. Ao invés de conforto, entrega vertigem. É impossível sair ileso: os sentimentos vêm em ondas, e cada capítulo é como ser puxado por uma corrente que você não vê, mas sente. Quando chega o último parágrafo, você já se afogou e renasceu. E, como quem volta de um naufrágio, respira com mais esforço – e menos ilusões.