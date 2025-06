Os 10 perfumes masculinos mais usados por celebridades

Terre d’Hermès — Hermès

Há fragrâncias que caminham, outras que flutuam — esta se mantém firme, como quem pisa descalço na terra morna logo após a chuva. A sensação é de sol filtrado entre folhas secas, um calor ambarino que não queima, mas aquece por dentro. O cítrico inicial não grita: murmura com precisão, lembrando casca de laranja torcida entre os dedos. Depois, o aroma desce, como se cavasse — vai encontrando raízes, pedras, silêncio. Há uma densidade mineral quase física, como se fosse possível sentir grãos de solo sob a pele. Nada ali é decorativo; tudo parece parte de um território. Não há espaço para excessos: a elegância aqui é de natureza bruta, não de ornamento. É o perfume de alguém que já entendeu o valor do tempo, que sabe se retirar sem desaparecer, que sabe ouvir antes de falar. Fica no ar como um segredo antigo compartilhado com discrição. E quanto mais se tenta decifrá-lo, menos ele se explica. Porque não foi feito para impressionar ao primeiro instante — foi feito para durar, como as pedras que sustentam as casas onde o tempo passa devagar. Um perfume que não se exibe. Ele simplesmente permanece. E isso, no mundo de hoje, é o mais raro dos gestos.