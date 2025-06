7 livros estão sempre nas listas de leitura obrigatória. Mas ninguém te avisou do tédio

Madame Bovary (1857), Gustave Flaubert

Uma mulher sonha com castelos — ou, pelo menos, com jantares mais emocionantes que os de sua cozinha. Emma Bovary, sufocada entre o tédio do casamento e a monotonia da província, atravessa sua vida entre romances baratos, expectativas irreais e decisões autodestrutivas. A narrativa, conduzida com precisão quase científica, desmonta o sentimentalismo romântico com crueldade silenciosa. Tudo é minuciosamente descrito: da decoração da sala ao vazio emocional de cada gesto. O mundo ao redor não colabora. As pessoas não são particularmente cruéis, apenas medíocres. E é justamente essa mediocridade que mata aos poucos — com açúcar, flores e hipotecas. A grande ironia talvez esteja no fato de que Flaubert, tão clínico e distante, escreveu um romance que foi julgado por imoralidade. Quando, na verdade, nada é mais moralista do que sua frieza diante da ilusão burguesa. A personagem sonha com Paris, mas acorda em Yonville — e o leitor, muitas vezes, adormece com ela. Ainda assim, é difícil não reconhecer a genialidade estrutural e o tom impiedoso da crítica. A leitura exige atenção, paciência e certo prazer pela secura. Emma procura o sublime e encontra boletos. E o leitor? Encontra um marco da literatura — com algumas páginas a mais do que precisava. Ou a menos do que prometia.