Signos que beijam bem, mentem mal e desaparecem com estilo

Eles chegam como quem não quer nada, mas em poucos minutos você já está completamente envolvido: olhos atentos, risadas fáceis e aquele charme que parece saído de um roteiro de comédia romântica com final indefinido. Beijam como se conhecessem a anatomia da sua alma e tivessem ensaiado o momento no espelho por dias, mas não, é natural, é puro talento zodiacal. E quando você acha que encontrou o amor da sua vida, eles tropeçam na própria mentira tentando esconder que esqueceram o encontro ou que ainda seguem o(a) ex nas redes sociais. Não dá nem pra ficar bravo: o constrangimento no olhar entrega tudo. São transparentes até quando não querem ser. Mas é aí que mora a graça e o caos.

Esses signos são os especialistas do “vem cá, mas não se apega”, artistas do beijo bem dado, mas verdadeiros iniciantes na arte de disfarçar intenções. Quando mentem, dá vontade de rir: suam frio, evitam contato visual e mudam de assunto com a sutileza de um furacão. E quando você tenta confrontar, saem pela tangente com um “não é bem assim” que não convence nem o seu cachorro. Mas se tem uma coisa que eles sabem fazer como ninguém é desaparecer com charme. Nada de ghosting seco ou bloqueio repentino, eles saem de cena como se estivessem em um videoclipe alternativo, com fundo musical, olhar perdido na janela e aquela vibe misteriosa que faz você se perguntar se foi amor ou alucinação cósmica.

E o mais curioso? Mesmo depois do sumiço cinematográfico, você ainda pensa neles com carinho. Porque, no fundo, esses signos deixam marcas leves, mas profundas. Eles são o evento astral que balança suas estruturas emocionais e depois vira lembrança nostálgica com trilha de indie pop. Eles não ficam muito tempo, mas enquanto estão por perto, fazem questão de deixar tudo mais interessante. E no fim das contas, talvez beijar bem, mentir mal e desaparecer com estilo seja um tipo de sinceridade disfarçada. Porque eles nunca prometeram eternidade, só intensidade. E nisso, ah… eles são campeões.

Gêmeos

Beijam como se estivessem narrando um poema inédito só para você. Com eles, a conversa e o beijo andam de mãos dadas – e geralmente os dois são ótimos. Agora, tente pegar um geminiano mentindo: a frase começa com convicção, mas termina com um “enfim, você entendeu, né?”. Não, a gente não entendeu. Mas ele já saiu andando, rindo e mandando memes no grupo do WhatsApp como se nada tivesse acontecido.

Peixes

Românticos incuráveis, os piscianos beijam com alma, trilha sonora e talvez até uma chuva imaginária caindo ao fundo. Mentir? Nem pensar! Eles mal conseguem esconder a decepção quando seu signo esquece o aniversário de namoro de 2 meses e 4 dias. E quando desaparecem… é poético: você vai notar pela falta de mensagens longas e playlists personalizadas no Spotify.

Libra

O beijo do libriano é um tratado de diplomacia sensual. É gentil, elegante e cheio de intenção. Mas mentir desequilibra a balança: tropeçam nas próprias palavras e acabam confessando a verdade junto com elogios pra ver se você não percebe. E o desaparecimento? Um sumiço educado, cheio de indiretas bem construídas e stories enigmáticos com legendas tipo: “Às vezes é preciso se perder para se encontrar.”

Sagitário

Beijam como quem está prestes a embarcar numa viagem intercontinental – com intensidade, pressa e vontade de deixar saudade. Mas quando tentam mentir, é como se estivessem jogando um jogo que nunca aprenderam a jogar: exageram, esquecem os detalhes e ainda soltam um “tô brincando, acredita quem quer!”. E quando somem? É sempre em grande estilo: uma foto numa montanha, uma legenda inspiradora e uma mensagem deixada no ar como quem diz “foi bom enquanto durou”.