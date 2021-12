10 filmes tristes para assistir, na Netflix, quando tudo o que você precisa é ter motivos para uma sessão de choro

Não fique tímido se você é emotivo. Aqui, a gente também é. Quem vos escreve não pode ver notícia de baleia encalhada na praia que derrama lágrimas de tristeza e comoção. Já diziam os mais velhos: “Chorar fortalece os pulmões”. E, não apenas isso, lava a alma. Bota para fora aquele tanto de sentimento reprimido que estava criando raízes ruins dentro de você. Com essa seleção de filmes tristes na Netflix, a Revista Bula garante uma boa sessão de chororô. Então, pegue seus lencinhos, e venha com a gente. Entre as produções, “18 Presentes”, de 2020, de Francesco Amato; “O Caderno de Tomy”, de 2020, de Carlos Sorin; e “Se Algo Acontecer…Te amo”, de 2020, de Michael Govier e Will McCormack. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

18 Presentes (2020), Francesco Amato Aos 40 anos e já no fim de uma gestação, Elisa descobre que tem um câncer de mama inoperável e não poderá ver sua filha crescer. Para se fazer presente na vida de Anna, Elisa deixa 18 presentes com diferentes significados para cada aniversário, que deverão guiar a filha até a idade adulta.

O Caderno de Tomy (2020), Carlos Sorin María tem câncer nos ovários já em estágio terminal. Sem alternativas médicas, ela aguarda o momento da morte. Enquanto isso, decide fazer reflexões sobre a vida e relembra os momentos em família em um caderno de anotações que pretende deixar para o filho. Sua esperança é que seu legado, por meio das palavras, acompanhe o menino durante sua vida.

Se algo acontecer… Te amo (2020), Michael Govier e Will McCormack Curta-metragem de 13 minutos, que narra o drama de um casal após a perda de um filho. Um mergulho em um abismo de emoções, que traz à tona lembranças alegres e, ao mesmo tempo, dolorosas demais para serem encaradas. Como superar uma tragédia tão grande? Como reconstruir as pontes que se desfizeram? Como colar os cacos de um relacionamento quebrado pela partida de um filho?

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach Charlie e Nicole são um casal de artistas que vive no Brooklyn com o filho de 8 anos, Henry. Nicole havia sido atriz de cinema na adolescência e agora estrela nos palcos em peças dirigidas por Charlie. No decorrer do enredo, o casal relata o que amam e odeiam sobre o outro conduzindo a história de amor desde seu início até o iminente fim. Ao decidir que quer retornar para sua carreira em Los Angeles, Nicole decide contratar a voraz advogada Nora Fanshaw, enquanto Charlie busca um advogado à altura para brigar pela custódia de Henry.

Milagre na Cela 7 (2019), Mehmet Ada Öztekin Remake do filme coreano de 2013, “Milagre na Cela 7” conta a história de Memo, um homem com deficiência intelectual que possui uma filha de 6 anos, Ova. As vidas de ambos são destroçadas quando ele é acusado injustamente pela morte de outra menina, filha de um oficial de alto escalão. Memo é sentenciado à morte, mas antes é enviado para a prisão. Ova passa a ser criada pela avó, mas deseja desesperadamente conviver novamente com o pai.

6 Balões (2018), Marja-Lewis Ryan Katie planeja cuidadosamente uma festa surpresa de aniversário para seu namorado, mas, ao perceber que seu irmão, Seth, e sua sobrinha não comparecem, ela corre até a casa deles para buscá-los. Lá, ela encontra Seth em uma crise de abstinência de heroína e a criança, de apenas dois anos de idade, está à mercê de seu pai instável. Katie toma o controle da situação e tenta fazer a coisa certa, o que implica uma parada desesperada a uma clínica de reabilitação, uma visita furtiva a um ponto de drogas, dentre outras situações angustiantes.

O Quarto de Jack (2015), Lenny Abrahamson Jack é um menino esperto de 5 anos, cuidado e protegido por sua amorosa mãe. Ela se dedica a fazê-lo feliz, o enchendo de carinho, criando brincadeiras e contando histórias. O incomum é que a mãe é refém de um homem que a mantém há anos em cativeiro, e o filho é fruto de uma relação não consentida com seu captor. Ambos vivem em confinamento em um porão e Jack jamais conheceu o mundo exterior. Conforme o menino cresce e se torna mais curioso, ela percebe que não será possível continuar fingindo que está tudo bem. Então, eles criam um plano arriscado para que fujam de seu sequestrador.

Um Dia (2011), Lone Scherfig Dexter e Emma se conhecem em 1988, passam a noite de formatura da faculdade juntos e depois seguem caminhos separados. Mantendo-se amigos à distância, a vida periodicamente promove reencontros entre eles até 2001, alguns intencionais e outros acidentais. Embora sejam pessoas muito diferentes, Dexter e Emma são perfeitos um para o outro, mas demoram demais para perceber isso.

Um Olhar do Paraíso (2009), Peter Jackson Em 1973, Susie Salmon, uma adolescente de 14 anos que vive com os pais, irmãs e irmão, sonha em ser fotógrafa. Quando um dia, no retorno para casa da escola, Susie decide pegar um atalho pelo milharal, ela esbarra em um vizinho misterioso e não retorna para casa. Não demora para que vestígios de sua morte sejam encontrados. Durante as investigações, seu assassino não é visto como suspeito pelos policiais. Enquanto observa toda a situação em um limbo espiritual, Susie deseja ajudar os pais a superarem a dor de sua perda e dar um encerramento para o caso.