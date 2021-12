10 filmes da Netflix, lançados em 2021, que farão seu coração sair pela boca

Algumas pessoas gostam de saltar de paraquedas, outras de votar em candidatos cujos cérebros estagnaram na quinta série. Há aqueles que gostam de ser surpreendidos por uma festa surpresa ou um carro de som no dia do aniversário. Têm, também, os que se divertem com filmes de terror e suspense. Nem sempre dá para entender os gostos excêntricos das pessoas. Mas, se você adora alcançar tsunamis de adrenalina no corpo com este último exemplo, a Revista Bula não apenas apoia, como ajuda. Se você se diverte ao ser aterrorizado por histórias macabras, não perca essa lista de filmes que vão fazer você espirrar emoção pelas paredes da sala. Na seleção, “Bordertown: A Eliminação”, de Juuso Syrjä; “Céu Vermelho-Sangue”, de Peter Thowarth; e “Dois”, de Mar Targona. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Bordertown: A Eliminação, Juuso Syrjä Na estação ferroviária de Pasila, na Finlândia, um mural pintado com sangue retrata o assassino em série mais conhecido do país, Lasse Massalo. Junto ao rosto, os dizeres: “Vamos tornar o mundo melhor”, uma referência a uma enquete que tem circulado nas redes sociais, em que internautas votam em pessoas nas quais desejariam eliminar do planeta. Quando um corpo de um dos nomes votados aparece, o detetive Kari Sorjonen é acionado para solucionar o caso.

Céu Vermelho-Sangue, Peter Thorwarth Nadjia viaja com o filho, Elias, da Alemanha para os Estados Unidos para realizar uma transfusão de sangue que irá curá-la de uma doença misteriosa. Durante o voo, um grupo de terroristas assume o controle do avião e, então, é revelado que Nadjia é uma vampira que não tem outra escolha, senão soltar suas presas para defender a si própria e ao filho.

Dois, Mar Targarona Sara e David são dois estranhos que acordam nus em um quarto e costurados pelo abdômen. Embora seu primeiro impulso seja se separar, não é algo que é de seu controle. Então, eles decidem percorrer a sala e procurar por algum tipo de pista que explique a razão pela qual seu sequestrador os escolheu para um experimento tão macabro. Logo eles descobrem que estão sendo filmados. Sara e David não possuem outra escolha, senão colaborar para cumprir tarefas básicas, como se movimentar, beber água ou urinar, enquanto procuram desesperadamente por uma maneira de se libertarem.

Kingdom: Ashin of the North, Seong-hun Kim O filme é uma sequência da série de época que segue o príncipe Lee Chang e um grupo de sobreviventes que tentam controlar a eclosão de uma peste misteriosa que transforma pessoas em mortos-vivos. O enredo gira em torno da enigmática personagem Ashin, que apareceu no final da segunda temporada da série. A nova história irá detalhar o passado dela no Norte e como a tragédia e a traição alimentam sua fome de vingança. Também conta como o destino de Ashin se entrelaça com o de Min Chi-rok.

O Culpado, Antoine Fuqua Joe Baylor é um policial mal-humorado da polícia de Los Angeles, que está afastado das ruas por seu mau comportamento, enquanto aguarda ser julgado. Até lá, ele é rebaixado e colocado para atender chamadas de emergência. Em um dia tedioso, Joe recebe a ligação de Emily, uma mulher que finge conversar com sua filha na linha, enquanto tenta camuflar um pedido de socorro de seus sequestradores.

Oxigênio, Alexandre Aja O filme acompanha uma mulher que, ao acordar, percebe que está presa dentro de uma câmara criogênica. Ela não se lembra de quem é e nem de como foi parar ali. O nível de oxigênio está diminuindo aos poucos e ela sabe que precisa encontrar uma forma de se libertar. Para isso, ela precisa agir com calma, tentando reconstruir as memórias de seu passado.

Segredos nas Paredes (2021), Wisit Sasanatieng Quando a mãe dos adolescentes Pim e Putt sofre um grave acidente e fica internada, eles são obrigados a passarem alguns dias na casa dos avós, com quem não tinham contato. Na residência, eles encontram um buraco na parede que ninguém mais parece enxergar. Pim e Putt decidem investigar esse estranho fenômeno, mas suas descobertas conduzem a segredos sinistros e sobrenaturais de sua família.

The Soul (2021), Cheng Wei-Hao Wang Shicong, presidente de um grupo empresarial especializado em um moderno tratamento de câncer, é assassinado dentro de sua própria casa. O promotor Lian Wenchao e sua esposa, a policial A Bao, descobrem durante as investigações que toda a família do empresário tem conexão com sua morte. Conforme as informações vão aparecendo, o casal se aprofunda cada vez mais em um caso que pode lhes custar a própria vida.

The Trip, Tommy Wirkola O romance entre Lars e Lisa já não é mais o mesmo. Vivendo uma crise em seu relacionamento, eles decidem se isolar em uma cabana à beira de um lago com o pretexto de se reconectarem. Secretamente, Lars planeja matar Lisa e vice-versa. Mas seus objetivos vão por água abaixo quando visitantes inesperados chegam e colocam suas vidas em um perigo ainda maior do que eles representam um para o outro.