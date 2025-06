Os 12 Signos do Zodíaco explicados como tipos de ex que você deveria evitar (mas não consegue)

Todo mundo tem um ex que poderia muito bem ter vindo com bula, contraindicação e alerta de “uso com moderação”. A diferença é que, ao contrário de remédios, a gente continua tomando, e pior, repetindo a dose com outro signo embalado num corpo diferente, mas com a mesma tendência a sumir, reaparecer e deixar a sua estabilidade emocional no modo avião. A astrologia, claro, não tem culpa. Os astros apenas informam. São as pessoas que usam isso como desculpa para serem indecisas, intensas ou emocionalmente analfabetas. Você não terminou porque o Saturno entrou em Aquário você terminou porque ele entrou no WhatsApp da ex. Mas tudo bem. A gente ainda finge que lê horóscopo só por diversão, quando na verdade está procurando respostas para perguntas que o coração teima em repetir.

O signo, você dizia, “não importa tanto assim”. Claro, até o leonino chegar com três elogios bem colocados e uma autoestima que faria a Monalisa se sentir mal maquiada. Ou até aquele canceriano enviar uma mensagem dizendo que sonhou com você, que “ainda sente”, mas não quer nada sério só te bagunçar de novo por dentro. A astrologia virou quase um catálogo de justificativas: se o mozão é frio, é porque é capricorniano. Se trai, é porque é geminiano. Se grita, é porque é ariano. E se some e volta como se nada tivesse acontecido? Provavelmente é aquariano, ou só um cretino mesmo. Mas convenhamos: é bem mais divertido culpar o mapa astral do que admitir que a gente só tem péssimo gosto mesmo.

Nesta lista, levamos a brincadeira às últimas consequências: deciframos os signos como tipos de ex que você deveria evitar, mas insiste em revisitar como se fosse uma série ruim da Netflix que você assiste só pra ver no que vai dar. Não se trata de ciência, nem de vingança. É apenas aquele toque de autossabotagem com um pouco de sarcasmo e açúcar por cima. Talvez você se veja aqui. Talvez se veja demais. E talvez mande esse texto para o ex de Sagitário dizendo “olha sua cara”, mesmo sabendo que ele não vai ler, ou vai rir, ou vai te ligar às duas da manhã. O universo é irônico assim. E os signos, nem se fala.

Áries — O ex que te bloqueia e desbloqueia no mesmo dia

Intensidade nível “te amo, mas te odeio se você curtir a foto do fulano”. Aparece do nada com uma mensagem às 2h dizendo que ainda pensa em você… e uma crítica sobre sua postura em 2019.

Touro — O ex que ainda quer acesso ao seu Netflix

Não quer voltar, mas também não quer te perder. Continua falando com sua mãe, seu cachorro e sabe exatamente quando você mudou de perfume.

Gêmeos — O ex que te mandava memes e sumia por três dias

Beija na sexta, desaparece no sábado e reaparece na terça com um TED Talk sobre liberdade afetiva. Você ri, porque é engraçado — e chora depois.

Câncer — O ex que ainda chora ouvindo Ana Carolina

Guarda o ingresso do primeiro cinema, ainda tem uma foto de vocês no porta-retrato e, mesmo namorando outra, te manda mensagem no seu aniversário. E no da sua avó também.

Leão — O ex que acha que foi a melhor coisa que já te aconteceu

Se veste bem até pra ir na padaria, acha que você nunca vai superá-lo e provavelmente tá certo — porque ele fez um PowerPoint emocional que ninguém supera.

Virgem — O ex que faz planilhas de término

Terminou com você por e-mail, com tópicos, anexos e revisão ortográfica. Hoje, te deseja felicidades, mas segue corrigindo suas vírgulas nos stories.

Libra — O ex que “não sabia o que queria”

Te amava, mas também amava a ideia de ficar solteiro e também gostava da crush do barzinho. Continua bonito, indeciso e emocionalmente indisponível.

Escorpião — O ex que foi bom demais pra sua saúde mental

Você nunca esqueceu. Porque ele fez questão de tatuar na sua alma. Surge misteriosamente toda vez que você começa a seguir em frente. E beija como se fosse a última ceia.

Sagitário — O ex que terminou porque “precisava viajar”

Desapareceu em algum mochilão para se reconectar com o eu interior, mas ainda curte suas fotos antigas e te manda “ei, sumida” de vez em quando. Em espanhol.

Capricórnio — O ex que virou CEO de alguma startup

Aparentemente te trocou por uma planilha, mas te respeita. Vai ao seu casamento, leva presente e pergunta se você tem CNPJ — porque, né, vai que rola uma sociedade.

Aquário — O ex que queria um relacionamento aberto… sem te avisar

Amava discutir política, arte e astrologia, mas não sabia responder “onde isso vai dar?”. Sumiu num retiro espiritual e voltou poliamoroso.

Peixes — O ex que você não sabe se era real ou um sonho

Jurava que era alma gêmea, mas confundia emoção com projeção. Hoje escreve poesia no Instagram e você ainda se pergunta se ele era romântico ou só vago mesmo.