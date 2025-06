Os 7 livros mais superestimados de todos os tempos (vem brigar nos comentários)

Orgulho e Preconceito (1813), Jane Austen

Uma jovem de espírito aguçado desafia os moldes sociais de seu tempo com uma ironia tão cortante quanto os silêncios que a cercam. Seu olhar analítico desnuda as falsas cortesias, os casamentos arranjados e o jogo de aparências que define as relações na aristocracia rural inglesa. À sua frente, um homem altivo desperta sentimentos contraditórios — nele e nela —, numa dança de orgulho ferido e atração reprimida. A linguagem é elegante, os diálogos são brilhantes e os personagens têm brilho próprio, mas o enredo se repete em círculos, como se insistisse em flertar com o tédio. O humor é fino, porém previsível. A crítica social, apesar de afiada, se dilui no romantismo. É admirável, sem dúvida — mas às vezes, também exaustivo, como um jantar interminável com convidados discretamente passivo-agressivos.