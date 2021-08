10 filmes sobre espionagem na Netflix para você que cumpriu a missão impossível de chegar ao final de agosto

Se você se sente o próprio Ethan Hunt no final do mês, conseguindo ultrapassar todos os obstáculos para concluir sua missão (quase) impossível, junte-se ao clube. Quando o mês é o compridíssimo agosto, nem se fala. Nos sentimos mais que agentes astutos de produções hollywoodianas, somos praticamente super-heróis da vida real. Não é fácil equilibrar os problemas, as obrigações, as contas, a inflação nas prateleiras do mercado, a alta do combustível, a crise na saúde pública e todos as outras mazelas da atualidade. Tem que ser muito bem treinado nas artes da vida adulta. Já que seu coração está acostumado a fortes emoções, que tal conferir os filmes dessa seleção de espionagem realizada pela Revista Bula. Entre as produções, “As Espiãs de Churchill”, de 2019, de Lydia Dean Pilcher; “Beirute”, de 2018, de Brad Anderson; e “Missão: Impossível — Efeito Fallout”, de 2018, de Christopher McQuarrie. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

As Espiãs de Churchill (2019), Lydia Dean Pilcher Prestes a explodir a Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill ordena que sua nova agência de espionagem recrute e treine mulheres como espiãs. A decisão leva um trio de agentes femininas, formado por Virginia Hall, Noor Inayat Khan e Vera Atkins, mulheres aparentemente comuns, a se infiltrarem na França. O grupo passa a arriscar suas vidas para construir um movimento de resistência e sabotar os nazistas.

Beirute (2018), Brad Anderson Mason Skiles é um diplomata estadunidense em Beirute, conhecido por seu carisma e bom coração nos anos 1970. Ele e a esposa adotam Karim, um menino órfão palestino. Quando a CIA descobre que o garoto é irmão de Rafid, um dos suspeitos do massacre nas Olimpíadas de Munique, tropas americanas decidem levá-lo na esperança de chegarem até Rafid, apesar dos protestos de Skiles. A operação desencadeia tragédias e dores que, mesmo após anos, dificilmente serão superadas.

Missão: Impossível — Efeito Fallout (2018), Christopher McQuarrie Um grupo terrorista chamado Apóstolos coloca um agente infiltrado na Força-Tarefa Missão Impossível (FMI), chamado John Lark, e conspira para obter plutônio para criar bombas. Ethan Hunt é incumbido a ir até Paris para encontrar Lark antes que ele consiga colocar as mãos no plutônio. Hunt é acompanhado pelo agente August Walker nesta missão, onde uma sucessão de cenas de ações toma conta da tela.

O Anjo do Mossad (2018), Ariel Vromen Ambientado entre 1967 e 1973, período entre as duas guerras árabes-israelenses que alteraram o curso da história da região. Em 1967, o Egito está ansioso para recuperar parte de seu território que perdeu. Ashraf Marwan é o genro preterido de Gamal Abdel Nasser, líder político egípcio. Frustrado, Marwan entra em contato com a embaixada israelense e altera o curso de toda sua vida. Logo, Nasser será morto e Sadat será o novo chefe da nação. Marwan, então, é incumbido de espionar Sadat e seus confidentes em um jogo de gato e rato às sombras da guerra.

Operação Final (2018), Chris Weitz O drama conta a história real da arriscada captura pelo Serviço Secreto de Israel do notório oficial da SS, Adolf Eichmann, que escapou para a Argentina após o colapso da Alemanha nazista. O agente Peter Malkin é trazido a bordo da missão e traça um plano para entrar em Buenos Aires disfarçado, capturar Eichmann, sedá-lo e levá-lo para Israel em um voo. A equipe consegue pegar Eichmann, mas a companhia aérea só permite levá-lo sob consentimento dele próprio. Eichmann se recusa a assinar o documento acreditando que não tem chance de receber um julgamento justo, enquanto Israel já decidiu o veredicto.

Sicário: Dia do Soldado (2018), Stefano Sollima Continuação de “Sicario: Terra de Ninguém”, no enredo os cartéis passaram a enviar terroristas pela fronteira dos Estados Unidos. Com isso, a intensidade das operações de guerra às drogas aumentou. O agente federal Matt Graver convoca novamente Alejandro, um ex-infiltrado no cartel, para o auxiliar na missão, após o trágico extermínio de sua família por criminosos.

O Homem das Mil Caras (2016), Alberto Rodríguez Francisco Paesa é um ex-agente secreto do governo espanhol que atuou em uma importante operação contra o ETA, grupo terrorista basco. Envolvido em um caso de extorsão, é renegado pelo governo espanhol. Falido e com sua vida à beira do abismo, recebe a visita de um ex-comissário da polícia, que pede ajuda para proteger 12 milhões de dólares que havia desviado de seu departamento. Paesa elabora um plano brilhante para confiscar o dinheiro roubado.

O Agente da U.N.C.L.E. (2015), Guy Ritchie Em meio à Guerra Fria, Napoleon Solo é um espião da CIA que tem que unir forças com o agente russo da KGB Illya Kuryakin para proteger Gaby e encontrar o pai dela, um cientista alemão capaz de produzir poderosas armas nucleares. Uma nefasta organização criminosa, liderada por uma mulher chamada Viktoria, pretende chegar até o cientista, por meio de Gaby, para ter acesso às armas destruidoras.

A Hora Mais Escura (2012), Kathryn Bigelow O longa-metragem retrata a caçada por Osama Bin Laden nas duas horas que antecedem sua morte. Observamos as táticas da CIA, como detalhes clínicos práticos, técnicas de vigilância para aproximar da presa e grampeamento de telefones, perseguições e satélites usados para espionar o terrorista líder do Al Qaeda, que foi o homem mais procurado do mundo após os ataques de 11 de setembro. Enquanto a agência está tomada por dúvidas sobre seu paradeiro, a agente Maya está 100% convencida de que o alvo está próximo.