10 ótimos dramas na Netflix, que você provavelmente deixou passar, para ver em 2021

Alma de Cowboy (2021), Ricky Staub

Cole é um adolescente problemático de 15 anos. Após ser expulso do colégio, Cole é levado para a casa do pai, Harp, com quem não convive há anos. Harp é um homem solitário e apaixonado por cavalos. Sem escolha a não ser ficar com Harp, Cole aprende a limpar estábulos e a cuidar dos cavalos. Ao mesmo tempo, ele retoma o contato com um amigo de infância, que agora está envolvido com o tráfico de drogas.