12 filmes originais Netflix que serão chamados de clássicos no futuro

Vários filmes da Netflix são aclamados e premiados, alguns se destacaram inclusive no Oscar. Mas, como faz apenas cinco anos que o serviço de streaming produz seus próprios longas, ainda é cedo para chamá-los de clássicos. Pensando no futuro, a Bula reuniu em uma lista 12 produções que serão consideradas obrigatórias para todos que quiserem entender a história do cinema. Provavelmente, serão conhecidas como as melhores obras do início do streaming. Entre os selecionados, estão o suspense “O Poço” (2020), de Galder Gaztelu-Urrutia; o drama “História de um Casamento” (2019), de Noah Baumbach; e a ficção científica “Okja” (2017), dirigida pelo premiado Bong Joon-ho. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Joias Brutas (2020), Benny e Josh Safdie Howard Ratner é o dono de uma loja de joias que está cheio de dívidas por jogos de apostas. Para resolver sua situação, ele quer vender uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia. Inicialmente, Howard oferece a joia a um de seus clientes assíduos, mas depois percebe que pode lucrar muito mais indo à leilão. Só que, antes disso, ele precisa driblar os cobradores que o perseguem.

O Poço (2020), Galder Gaztelu-Urrutia Goreng acorda em uma cela de concreto marcada com o número 48. Seu companheiro de cárcere explica que eles estão em uma prisão vertical, onde não há nada para se fazer a não ser esperar pela comida, que vem por meio de uma plataforma que desce os andares. Dessa forma, quem está nas primeiras celas come mais, deixando apenas restos para os que estão nos níveis mais baixos. Atormentados pela fome, os prisioneiros fazem tudo o que for preciso para sobreviver.

Os 7 de Chicago (2020), de Aaron Sorkin Em 1968, em Chicago, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto, que era inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação da desordem. O julgamento deles atrai atenção mundial.

Durante a Tormenta (2019), Oriol Paulo Uma intensa tempestade causa interferência entre dois tempos paralelos: 1989 e o presente. Ao adentrar no passado, a enfermeira Vera salva a vida de uma criança que morou na mesma casa que ela, em 1989, e estava destinada a morrer. Mas, ao mudar o destino do garoto, Vera também altera a própria vida. Com o fim da tempestade, ela volta ao presente. Mas, nessa nova realidade, ela não conhece seu marido e nunca teve sua filha.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Frank Sheeran, “O Irlandês”, é um veterano de guerra cheio de condecorações. Ele aprendeu a matar servindo na Segunda Guerra Mundial e divide seu tempo entre os trabalhos de caminhoneiro e assassino de aluguel para a máfia. Já velho, Frank reflete sobre sua carreira no mundo do crime e seu envolvimento com os Bufalino, uma família de mafiosos. Ele também relembra seu envolvimento no desaparecimento do líder do sindicato dos caminhoneiros, Jimmy Hoffa, que era seu amigo de longa data.

A Balada de Buster Scruggs (2018), Ethan e Joel Cohen Trabalhando pela primeira vez com a Netflix, os famosos irmãos Coen idealizaram uma antologia faroeste. O filme reúne seis curtas com histórias diferentes, mas que ocorreram no mesmo local, a fronteira selvagem do velho oeste. Os episódios seguem os capítulos do livro fictício “A Balada de Buster Scruggs e Outros Contos da Fronteira Americana”.

Mais Uma Chance (2018), Tamara Jenkins Um casal na casa dos 40 anos tenta engravidar de várias formas. Sem sucesso, eles se submetem a sucessivas fertilizações. Quando os recursos e opções parecem chegar ao fim, a chegada de uma sobrinha renova as esperanças do casal, que decide tentar novamente. Além disso, eles precisam cuidar da própria relação, que está abalada em meio a tantos acontecimentos.

Roma (2018), Alfonso Cuarón O filme foi inspirado na infância de Cuarón e conta a história de Cleo, uma jovem que trabalha como babá e doméstica de uma família de classe média, moradora do bairro Roma, na Cidade do México. Em um ano, acontecimentos inesperados afetam a rotina da família. Enquanto sua patroa, Sofia, sofre com o afastamento do marido, Cleo engravida do namorado, Fermín, que não quer assumir a criança.

Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan Para tentar salvar o casamento, Jessie e o marido Gerald viajam para uma casa de campo, onde planejam um fim de semana romântico. Gerald, no entanto, tem planos mais apimentados em mente e decide realizar um jogo sexual com a mulher. Ele algema os dois pulsos de Jessie na cama, mas as coisas acabam saindo do controle e o que deveria ser apenas uma aventura se transforma em uma luta por sobrevivência.

Okja (2017), Bong Joon-ho A CEO de uma poderosa empresa informa ao mundo que uma nova espécie animal foi descoberta no Chile, o “superporco”. Para apresentá-lo ao mundo, a empresa envia 26 dos animais para diferentes países, onde devem permanecer por dez anos. Após o fim desse período, eles serão levados para Nova York. A jovem Mija cresceu ao lado de Okja, o superporco criado pelo avô, e está decidida a fazer de tudo para que o animal não seja tirado deles.