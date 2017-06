As 10 melhores músicas de Jimi Hendrix

O crítico de música Jeremy Allen selecionou as dez melhores canções da lenda da guitarra, Jimi Hendrix. A lista foi publicada no jornal britânico “The Guardian”, e reúne principalmente sucessos do início da carreira do cantor e compositor. O “top cinco” do ranking é ocupado por músicas dos dois primeiros álbuns de Hendrix, lançados em 1967 — “Are You Experienced” e “Axis: Bold as Love”. São elas “51st Anniversary”, “Manic Depression”, “The Wind Cries Mary”, “Bold as Love” e “If 6 Was 9”. No entanto, canções presentes em álbuns lançados após 1970, ano de morte de Hendrix, também foram lembradas: “Johnny B. Goode (live)” (1972) e “Freedom” (1971). Elas ocupam o 9º e o 10º lugar, respectivamente.

Jimi Hendrix é considerado um dos guitarristas mais importantes da história do rock. As suas composições foram reproduzidas por inúmeros artistas. Além disso, ele foi um dos produtores pioneiros em utilizar estúdios de gravação para ampliar suas ideias musicais. Nascido em 1942, Hendrix começou a se dedicar profissionalmente à música aos 19 anos, depois de uma curta carreira no serviço militar. Jimi tocou em bandas de apoio de soul e blues, ganhando destaque apenas em 1964, no palco com os Isley Brothers.

Em 1965, ele assinou o primeiro contrato de gravação, e em 1966 já tinha a sua própria banda: Jimmy James and the Blue Flames. No mesmo ano, Hendrix foi descoberto por Chas Chandler, baixista do grupo de rock britânico The Animals. Chandler o ajudou a formar a banda The Jimi Hendrix Experience, com o baixista Noel Redding e o percussionista Mitch Mitchell.

O sucesso veio rápido, com os hits “Purple Haze” e “The Wind Cries Mary”. Contudo, apenas em 1967, o grupo lançou o primeiro álbum, que se tornou um sucesso mundial.

1 — 51st Anniversary (1967)

http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/1-1.mp3

2 — Manic Depression (1967) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/2-1.mp3

3 — The Wind Cries Mary (1967) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/3-1.mp3

4 — Bold as Love (1967) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/4-1.mp3

5 — If 6 Was 9 (1967) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/5-1.mp3

6 — All Along the Watchtower (1968) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/6-1.mp3

7 — Crosstown Traffic (1968) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/7-1.mp3

8 — Little Wing (live) (1967) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/8-1.mp3

9 — Johnny B. Goode (live) (1972) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/06/9-1.mp3