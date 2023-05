As 10 melhores canções de Rita Lee, a maior roqueira brasileira de todos os tempos

Não era para eu estar escrevendo isso hoje. Tive a alegria das minhas férias interrompida com a notícia da morte de Rita Lee. Uma morte que parecia óbvia demais, devido ao estado de fragilidade e de caquexia da cantora, por causa de um câncer que teimava em estágio avançado. Me sinto atrasado demais, careta demais, arruinado demais para dissertar com mais propriedade sobre a maior roqueira brasileira de todos os tempos. Não sou livre o bastante para ser completamente franco. Então, vou me reservar ao direito de, tão somente, elencar as 10 melhores performances musicais de Rita Lee, de acordo com a playlist dos meus últimos 57 anos de vida. Muita gente vai dizer que isso é patético, que não é possível pinçar apenas 10 canções dentro do extenso e célebre repertório de Rita. A maior parte vai dizer que não tem interesse algum numa lista tão particular, tão individualista, ainda mais, proposta por “um sujeito que não é do ramo”. Podem acreditar. Sou um bom sujeito, mesmo não sendo do ramo. Em menor ou maior grau, à minha maneira, eu também remo contra a correnteza. E tenho lá os meus instrumentos, os meus antídotos para adoçar os amargos da vida. Como diria a desbocada Rita Lee, estou cagando e andando para o que as outras pessoas pensam. Tomem essa lista, portanto, compilada de última hora, em caráter emergencial, como um tributo urgente, necessário, inadiável, para uma mulher que, a sua maneira, a despeito de quaisquer julgamentos, escreveu a sua história com a franqueza, a fúria e a liberdade que se esperam dos que têm a petulância de querer mudar o mundo fazendo arte. Viva Rita Lee, a bela, a doce e a eterna arteira.

1 — Menino bonito

