10 filmes preciosos para ver na Netflix durante o Carnaval

A 100 Passos de um Sonho (2014), Lasse Hallström



Madame Mallory é dona de um restaurante estrelado no guia Michelin. Preocupada com um novo restaurante indiano, que abre ao lado de seu empreendimento, ela inicia uma guerra contra os seus concorrentes. No entanto, durante os conflitos, ela conhece o filho do seu adversário, Hassan Kadam, um garoto com talento para a culinária. Os dois se aproximam, e Mallory repassa a ele os conhecimentos da gastronomia francesa.