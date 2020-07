10 filmes ganhadores do Festival de Cannes para assistir na Netflix e no Amazon Prime Video

Um dos eventos de cinema mais prestigiados do mundo, o Festival de Cannes ocorre todos os anos, no mês de maio, na cidade francesa de Cannes. Além de premiar os melhores filmes do ano, tem uma grande importância por revelar talentos. Para os cinéfilos, a Bula reuniu em uma lista dez filmes do streaming que já foram premiados em Cannes: cinco no Amazon Prime Video e cinco na Netflix. Foram considerados longas vencedores de pelo menos uma das quatro categorias principais do evento. Dentre os selecionados, destacam-se “Inside Llewyn Davis” (2014), de Ethan e Joel Cohen; e “Assunto de Família” (2018), de Hirokazu Kore-eda.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

Inside Llewyn Davis (2014), Ethan e Joel Cohen No início dos anos 1960, em Nova York, o cantor de folk Llewyn Davis sonha em viver da sua música. Ele é talentoso, mas seu primeiro disco solo não está sendo vendido, devido à indiferença de seu empresário. Sem dinheiro para pagar um aluguel, Llewyn dorme na casa de amigos. Um dia, por acaso, ele consegue viajar ao lado do famoso cantor Roland Turner. Llewyn tem a esperança de conseguir uma chance em uma gravadora grande, mas Turner é uma pessoa difícil de lidar.

Mommy (2014), Xavier Dolan A viúva Diane Després é surpreendida com a notícia de que seu filho, Steve, foi expulso do reformatório por ter incendiado a cafeteria local, provocando queimaduras em um garoto. Diane recebe o filho novamente em casa e enfrenta dificuldades devido à hiperatividade de Steve, que muitas vezes se torna agressivo. Mas, a chegada da nova vizinha, Kyla, traz alegria para a vida de Diane e Steve.

Drive (2012), Nicolas Winding Refn Durante o dia, um misterioso motorista trabalha como dublê em filmes de Hollywood. À noite, usa seu talento para ser piloto de fuga em assaltos. Calado e solitário, ele vê sua vida mudar ao conhecer Irene, uma garçonete cujo marido, Standard, acaba de sair da prisão. Percebendo que Standard corre perigo por dever muito dinheiro a criminosos, ele se oferece para ajudá-lo como piloto num assalto.

A Árvore da Vida (2011), Terrence Malick O filme acompanha a vida de Jack, desde o seu nascimento, nos anos 50, até a idade adulta. Ele é o mais velho dos três filhos da família O’Brien e cresce dividido entre duas visões divergentes da realidade: o autoritarismo e crueldade do pai, e a generosidade da mãe. Certo dia, um trágico acontecimento perturba a família e provoca danos que acompanham Jack durante toda a vida.

Netflix

Atlantique (2019), Mati Diop Em Dakar, no Senegal, Ada é uma garota de 17 anos apaixonada por Souleimane, um pedreiro que trabalha na construção de um prédio futurista, mas ela está prometida para outro homem. Revoltados com a falta de pagamento, os operários resolvem atravessar o oceano em busca de melhores oportunidades em outro país. Quando o barco naufraga, seus espíritos retornam para Dakar.

Assunto de Família (2018), Hirokazu Kore-eda Depois de cometerem alguns furtos, Osamu e seu filho Shota se deparam com uma garotinha abandonada. Mesmo relutantes, eles abrigam a garota e a esposa de Osamu concorda em cuidar dela. Embora a família seja pobre e roube para sobreviver, todos vivem felizes juntos. Até que a justiça descobre os segredos que eles escondem. O filme foi o ganhador da Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes, em 2018.

Imagem e Palavra (2018), Jean-Luc Godard Neste filme experimental, o diretor Jean-Luc Godard usa montagens de imagens para refletir sobre os aspectos do cinema e do mundo. Unindo cenas de filmes, reportagens, vídeos caseiros e desenhos, o cineasta reflete sobre o tempo e o espaço. Ao final, ele também aborda os conflitos do Oriente Médio e como as imagens da guerra são percebidas pelo mundo ocidental.

Eu, Daniel Blake (2016), Ken Loach Após sofrer um ataque cardíaco, o carpinteiro Daniel Blake não pode mais trabalhar e luta para receber os benefícios concedidos pelo governo aos que estão desempregados. Porém, ele é analfabeto digital e não consegue lidar com todas as burocracias exigidas. Em uma de suas idas a departamentos governamentais, ele conhece Katia, uma mãe solteira de duas crianças que também está passando por dificuldades. Os dois se aproximam e Daniel decide ajudá-la.