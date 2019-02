Dez filmes eróticos disponíveis na Netflix

Blue Valentine (2011), Derek Cianfrance

Dean e Cindy são casados e têm uma filha de cinco anos. No início do romance, eles eram um casal apaixonado, cheio de sonhos e esperanças. Mas, com o passar do tempo, o relacionamento deles foi contaminado por incertezas. Com o intuito de salvarem o casamento e superarem os problemas conjugais, eles reservam um quarto de motel para relembrar o dia em que se conheceram.