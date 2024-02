Os 15 melhores filmes da Netflix lançados nos últimos 12 meses

Irmã Morte (2023), Paco Plaza

Daniel Escale / Netflix

Aria Bedmar interpreta Narcisa, uma noviça dotada de habilidades sobrenaturais, neste envolvente thriller psicológico. Ao ser encarregada de lecionar em uma escola localizada em um antigo convento repleto de mistérios, ela se depara com um ambiente silencioso, mas repleto de segredos inquietantes. A aparente paz é rompida por fenômenos estranhos que revelam uma história sombria entranhada nas estruturas do local. No centro de acontecimentos sobrenaturais, Narcisa luta para entender a realidade e proteger as alunas. Sua busca pelas sombras do passado do convento revela uma conexão entre seus dons e os eventos aterrorizantes que se desenrolam. Enfrentando forças obscuras, ela navega por corredores assombrados por um terror antigo, buscando salvaguardar a segurança de suas alunas.