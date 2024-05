Últimos dias para assistir à comédia romântica com Julia Roberts que marcou toda uma geração

Lançado em 1990 sob a direção de Garry Marshall, “Uma Linda Mulher” permanece um marco no cenário das comédias românticas, mesmo sendo alvo de críticas e questionamentos ao longo dos anos. O enredo gira em torno de Vivian Ward, uma prostituta com um coração generoso, cuja vida se cruza com a do enigmático e abastado magnata Edward Lewis. Julia Roberts empresta todo o seu carisma à personagem de Vivian, enquanto Richard Gere apresenta uma atuação sólida e controlada como Edward. A combinação única de realismo e fantasia confere ao filme uma qualidade atemporal que continua a encantar espectadores.

Roberts oferece uma performance cativante, mesclando vulnerabilidade e determinação de maneira delicada. A química entre ela e Gere é palpável, elevando a narrativa para além das limitações do roteiro. Gere, por sua vez, traz uma presença estável e marcante à tela, funcionando como um contraponto essencial ao dinamismo de Roberts.

O roteiro, assinado por J.F. Lawton, navega com habilidade entre momentos de humor leve e reflexões românticas, mantendo um equilíbrio entre o riso e a emoção. Embora siga as convenções do gênero, o filme evita os clichês mais evidentes. No entanto, sua abordagem superficial sobre temas como prostituição e desigualdade social deixa a desejar em termos de profundidade.

Visualmente, “Uma Linda Mulher” é um verdadeiro reflexo de sua época, capturando a estética vibrante e extravagante dos anos 90 com uma pitada de nostalgia. O figurino, especialmente o icônico vestido vermelho de Vivian, tornou-se um símbolo cultural, exemplificando a habilidade do design em criar imagens duradouras na cultura popular.

Roberts oferece uma atuação envolvente, combinando uma vulnerabilidade sutil com uma determinação implacável. A química entre ela e Gere é inegável, dando vida à narrativa de uma forma que transcende as limitações do roteiro. Gere, por outro lado, traz uma presença sólida e estável à tela, proporcionando um equilíbrio necessário à dinâmica do casal principal.

O roteiro de J.F. Lawton é hábil em mesclar humor leve com reflexões românticas, mantendo um equilíbrio delicado entre risos e suspiros. Embora siga a fórmula das comédias românticas, consegue evitar os clichês mais previsíveis. No entanto, a abordagem superficial de questões como prostituição e desigualdade social deixa a desejar em termos de profundidade.

No aspecto visual, “Uma Linda Mulher”, na Netflix, captura fielmente a estética vibrante e extravagante dos anos 90, evocando um senso de nostalgia. O figurino, especialmente o emblemático vestido vermelho de Vivian, tornou-se um ícone por si só, destacando a habilidade do design em criar imagens que resistem ao tempo na cultura popular.

Filme: Uma Linda Mulher

Direção: Garry Marshall

Ano: 1990

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10