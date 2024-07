Inspirado em livro com mais de 40 milhões de cópias vendidas no mundo, filme encantador está na Netflix

Lançado em 2006, “O Segredo”, de Rhonda Byrne, rapidamente conquistou um lugar de destaque no mundo dos livros de autoajuda, amplamente promovido pelo apoio de Oprah Winfrey. Byrne narra suas experiências pessoais e como utilizou o poder da atração para superar adversidades. A obra reúne uma série de ideias provenientes de diferentes religiões e filosofias, porém carece de fundamentos científicos.

Embora o livro tenha uma aura mística, a ideia de atrair coisas boas por meio do pensamento positivo não deve ser interpretada como mágica, mas sim como um exercício contínuo de otimismo e fé. É crucial reconhecer e sentir emoções negativas quando necessário, como raiva ou tristeza. A chave está nas reações constantes às dificuldades diárias.

Estudos científicos indicam que reclamar excessivamente pode prejudicar a saúde mental. Pessoas que mantêm uma postura pessimista e se queixam frequentemente tendem a ver sua autoestima, saúde mental e desempenho geral afetados ao longo do tempo. Abordar as situações com otimismo aumenta as chances de sucesso, pois a persistência diante das falhas proporciona aprendizado e aprimoramento contínuo.

Em 2020, a adaptação cinematográfica “O Segredo: Ouse Sonhar” foi lançada, sob a direção de Andy Tennant, que também coescreveu o roteiro ao lado de Bekah Brunstetter e Rick Parks. O filme, que levou seis anos para ser concluído, contou com o apoio de Byrne e foi gravado em North Shore, Louisiana.

A história acompanha Miranda Wells (interpretada por Katie Holmes), uma viúva que luta para sustentar seus três filhos — Missy (Sarah Hoffmeister), Greg (Aidan Pierce Brennan) e Bess (Chloe Lee) — após a morte do marido. Enfrentando dívidas, uma casa em más condições e uma avalanche de responsabilidades, Miranda sente-se sem sorte.

A chegada de Bray (Josh Lucas), um engenheiro que traz um envelope para Miranda, muda o rumo da narrativa. Eles se conhecem acidentalmente após uma colisão de carros, e Bray se oferece para consertar o para-choque dela. À medida que se aproximam, ele é convidado para jantar com a família.

Uma tempestade naquela noite derruba uma árvore sobre a casa, e Bray, habilidoso em reparos, oferece-se para consertar o telhado usando materiais improvisados, evitando gastos adicionais para Miranda.

Gradualmente, Bray se torna uma presença constante, ganhando a confiança e o carinho da família, especialmente das crianças, enquanto compartilha lições de otimismo e fé. No entanto, Bray ainda não revelou o conteúdo do envelope, que guarda um segredo potencialmente capaz de abalar seu vínculo com a família.

Disponível na Netflix, “O Segredo: Ouse Sonhar” procura transmitir lições de amor, resiliência e esperança, trazendo os ensinamentos do livro de Byrne para uma narrativa mais tangível. O filme não se propõe a ser uma superprodução destinada a grandes prêmios, mas sim uma obra que oferece mensagens positivas e inspiradoras, proporcionando entretenimento com uma dose de reflexão.

Filme: O Segredo: Ouse Sonhar

Direção: Andy Tennant

Ano: 2020

Gênero: Drama

Nota: 8/10