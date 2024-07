5 filmes hipnotizantes na Netflix de 5 diretores geniais: Spielberg, Scorsese, Tarantino, Polanski e Francis Ford Coppola

The Post — A Guerra Secreta (2017), Steven Spielberg

Divulgação / 20th Century Fox

Uma jornalista veterana dirige um jornal local à beira de uma transformação financeira significativa, planejando lançar suas ações na Bolsa de Valores para obter o capital necessário para competir no feroz mercado jornalístico. O editor-chefe, sempre em busca de uma grande história que alavanque o prestígio do jornal, vê uma oportunidade única quando o New York Times começa a publicar revelações chocantes sobre a Guerra do Vietnã. Esses relatos, baseados em documentos confidenciais do Pentágono, expõem as mentiras de sucessivos governos norte-americanos. A reação do presidente é imediata e severa, resultando em um processo judicial que proíbe a continuação das publicações, alegando violação da Lei de Espionagem. Com a proibição em vigor, os documentos comprometem o presidente e chegam às mãos do editor-chefe e sua equipe, que enfrentam um dilema ético e profissional. A batalha interna no jornal envolve convencer a proprietária e os demais dirigentes da importância de desafiar a ordem judicial e continuar publicando as informações.