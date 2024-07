Na Netflix, o filme sobre solidão e amadurecimento que vai te fazer chorar, mas vale cada milésimo de segundo do seu tempo

Poucos cineastas conseguem retratar a complexidade das relações humanas como Lukas Dhont. Em “Girl” (2022), baseado na história real da bailarina Nora Monsecour, o diretor belga aborda com profundidade e sensibilidade temas delicados, incitando debates importantes e revelando as duras realidades enfrentadas por seus personagens. “Close” segue uma linha semelhante, explorando a sutil violência que permeia as interações humanas e os efeitos devastadores da ignorância e preconceito.

O roteiro, escrito por Dhont em colaboração com Angelo Tijssens, cuidadoso em sua construção, prepara o espectador para os desdobramentos inevitáveis que atingem os protagonistas. A fotografia de Frank van den Eeden, com sua utilização magistral da luz natural, intensifica a sensação de desconforto e revela as sombras presentes na psique humana, uma dualidade que todos carregam consigo.

A amizade entre Léo e Rémi é apresentada como um laço profundo e vital. Crescendo juntos em uma comunidade rural na Bélgica, a intimidade entre os dois é retratada de forma comovente e poética, como na cena em que correm por um campo de flores iluminado pelo sol matinal. Este momento, carregado de subtexto, sugere um vínculo amoroso que se torna central à narrativa, visto sob diferentes perspectivas.

Críticas surgem em relação à postura dos pais das crianças, que parecem ignorar ou até encorajar a proximidade entre Léo e Rémi. Para alguns, isso é visto como permissividade; para outros, é uma negação do óbvio. A descoberta do mundo e de si mesmos é um processo doloroso e cheio de rupturas, uma jornada que culmina em revelações perturbadoras para os jovens protagonistas.

Quando Léo decide se afastar, renunciando aos momentos compartilhados com Rémi, incluindo os ensaios de clarinete e passeios pelos campos floridos, a transformação do personagem é evidente. Eden Dambrine, no papel de Léo, captura a complexidade desse garoto que anseia por aceitação, enquanto Gustav de Waele transmite a angústia crescente de Rémi, levando o público a temer pelo desfecho trágico da história.

No clímax do filme, Dhont reúne Léo e Sophie, mãe de Rémi, interpretada por Émilie Dequenne, em uma confrontação carregada de emoções. Em vez de um desfecho amargo, “Close” opta por uma resolução mais branda, destacando a ternura em meio ao tumulto emocional.

Filme: Close

Direção: Lukas Dhont

Ano: 2022

Gênero: Drama/Coming-of-age

Nota: 9/10