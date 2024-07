Faroeste com Kevin Costner, na Netflix, é um dos melhores dos últimos 5 anos

Em 2019, “Estrada Sem Lei” finalmente saiu do papel após décadas de planejamento. Dirigido por John Leecock e com roteiro de John Fusco, o filme conta com Kevin Costner e Woody Harrelson nos papéis principais. A ideia original surgiu de Robert Redford e Paul Newman, conhecidos pelo clássico “Butch Cassidy e Sundance Kid”. Eles pretendiam retratar a história dos infames Bonnie e Clyde através dos olhos dos policiais que os capturaram. No entanto, após o falecimento de Paul Newman, Redford desistiu do projeto.

Newman e Redford seriam Frank Hamer e Maney Gault, os homens que puseram fim à trajetória criminosa de Bonnie e Clyde. Durante os anos 1930, o casal ganhou notoriedade e simpatia do público, glorificando a vida criminosa que levavam. “Estrada Sem Lei” busca reverter essa visão, destacando a perspectiva dos policiais que os detiveram.

Kevin Costner foi convidado para interpretar Hamer em 2009, mas recusou por se considerar muito jovem para o papel. Liam Neeson assumiu temporariamente, mas também desistiu. Só em 2019, Costner se sentiu pronto, ganhando até dez quilos para dar mais veracidade à sua atuação.

A narrativa acompanha Hamer e Gault, policiais aposentados, convocados de volta ao serviço para capturar Bonnie e Clyde. A dupla de criminosos estava aterrorizando o centro dos Estados Unidos com uma série de assaltos a bancos, roubos e assassinatos. Apesar de adorados pela comunidade de Dallas e retratados pela mídia como heróis rebeldes, Bonnie e Clyde eram, na verdade, assassinos impiedosos e ladrões oportunistas. A perseguição culminou em sua captura em 23 de maio de 1934, após uma mobilização policial massiva.

O filme detalha as investigações de Hamer e Gault, frequentemente em conflito com o FBI, evidenciando a tensão entre métodos tradicionais e abordagens modernas. A governadora Ma Ferguson (Kathy Bates) adiciona complexidade à trama ao pressionar a Secretaria de Segurança Pública.

A caçada a Bonnie e Clyde é retratada como meticulosa e exaustiva, demandando uma dedicação obsessiva das forças policiais. “Estrada Sem Lei”, na Netflix, mantém um clima de suspense com toques de faroeste, graças às interpretações intensas de Costner e Harrelson. O público é mantido em constante envolvimento pela angústia, ansiedade e momentos de humor que permeiam a história, destacando a habilidade dos atores em capturar a essência de seus personagens.

Título: Estrada Sem Lei

Direção: John Leecock

Ano: 2019

Gênero: Policial / Drama/ Biografia

Nota: 8/10