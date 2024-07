A maior comédia romântica da história do cinema, com Julia Roberts e Hugh Grant, está no Prime Video

O cinema tem uma habilidade única de transformar sentimentos e realidades cotidianas em experiências extraordinárias, ampliando emoções a níveis quase inatingíveis em outras situações. As histórias projetadas na tela muitas vezes fazem a realidade parecer insípida, obscurecendo as nuances do dia a dia com suas narrativas envolventes.

Para o cineasta francês Alain Resnais (1922–2014), o amor, apesar de ser o mais humano dos sentimentos, é também o mais trágico. Em seu filme “Hiroshima, Meu Amor” (1959), com roteiro de Marguerite Duras (1914-1996), Resnais explora o encontro entre uma atriz francesa e um arquiteto japonês em Hiroshima, não como um romance típico, mas como uma relação marcada pela desilusão e pelas cicatrizes do passado. Resnais evita os clichês das seduções visuais e das conversas à beira de um lago, optando por uma narrativa que destaca a vulnerabilidade e a complexidade emocional dos protagonistas, cujas vidas estão destroçadas como a própria cidade.

Quarenta anos depois, o britânico Roger Michell aborda o amor de uma maneira completamente diferente em “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999). A comédia romântica gira em torno do encontro improvável entre um livreiro londrino e uma famosa atriz americana. O filme abraça os clichês românticos, transformando-os em uma celebração da autenticidade e simplicidade dos sentimentos humanos. A química entre os personagens de Hugh Grant e Julia Roberts é palpável, e a história se desenvolve com charme e leveza, mesmo quando flerta com a fantasia.

Ambos os filmes, apesar de suas abordagens divergentes, exploram o impacto profundo do amor na vida dos personagens. Em “Hiroshima, Meu Amor”, Resnais mostra como o amor pode ser uma força destrutiva e ilusória, enquanto Michell, em “Um Lugar Chamado Notting Hill”, exalta o amor como uma experiência transformadora e redentora, capaz de superar as barreiras mais insólitas. Essas narrativas distintas refletem não apenas a visão dos diretores sobre o amor, mas também a evolução do cinema ao longo das décadas, mostrando como ele continua a ser uma poderosa ferramenta para explorar e expressar a complexidade dos sentimentos humanos.

Assim, a sétima arte permanece uma janela para as profundezas do coração humano, capaz de capturar e amplificar emoções que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Sejam tragédias ou comédias, os filmes têm o poder de tocar o público de maneiras inesquecíveis, deixando marcas indeléveis nas almas daqueles que se permitem ser levados por suas histórias.

Filme: Um Lugar Chamado Notting Hill

Direção: Roger Mitchell

Ano: 1999

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10