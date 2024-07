O filme de Steven Spielberg na Netflix, com Tom Hanks, que vai te fazer se sentir um jornalista investigativo

A competição entre veículos de comunicação remonta aos primórdios da imprensa. Ao longo dos séculos, o jornalismo assumiu um papel central na construção de narrativas, documentação de eventos e denúncia de abusos de poder. Sem ele, a sociedade estaria desinformada e presa ao passado.

O furo jornalístico é essencial para a relevância de qualquer veículo de comunicação. Relatar acontecimentos é fundamental, mas ser o primeiro a divulgá-los é deixar uma marca indelével na história. No filme “The Post: A Guerra Secreta”, dirigido por Steven Spielberg e disponível na Netflix, é retratada a tentativa do governo dos Estados Unidos de silenciar a imprensa após a divulgação de documentos sigilosos do Pentágono.

A trama começa com Daniel Ellsberg, analista militar, que entrega ao The New York Times documentos secretos do Departamento de Defesa, revelando informações sobre a Guerra do Vietnã. Após algumas reportagens de grande impacto, a Justiça ordena a suspensão da publicação de novos detalhes, alegando conspiração e ameaças à segurança nacional.

Impedido de continuar a série de reportagens, o The New York Times vê-se em uma encruzilhada. Contudo, a determinação e coragem do editor executivo do The Washington Post, Ben Bradlee (Tom Hanks), e da diretora Kay Graham (Meryl Streep), que assumiu o jornal após a morte de seu pai e marido, permitem que a história seja revelada por esse segundo jornal. Isso leva ambos os veículos de comunicação à Suprema Corte.

Com uma estética fiel aos anos 70, a fotografia de Janusz Kaminski, colaborador de longa data de Spielberg e vencedor de dois Oscars, utiliza cores neutras e jogos de luz estratégicos para realçar a tensão e o suspense. Os enquadramentos, focados em closes e molduras específicas, ajudam a destacar personagens e suas expressões faciais, enquanto movimentos de câmera dinâmicos, panorâmicas e travellings dão ritmo às cenas.

O roteiro, assinado por Liz Hannah e Josh Singer, é repleto de carga dramática, que poderia facilmente cair no sensacionalismo se não fosse pelas performances extraordinárias do elenco. Além de Tom Hanks e Meryl Streep, o filme conta com Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood, Jesse Plemons, Matthew Rhys, entre outros.

Realizado em um tempo recorde de nove meses, incluindo produção, filmagem e edição, Spielberg tinha pressa em lançar o filme para não perder o timing das discussões contemporâneas sobre fake news. Este filme é mais um exemplo da habilidade do cineasta em criar obras relevantes e oportunas.

Filme: The Post: A Guerra Secreta

Direção: Steven Spielberg

Ano: 2017

Gênero: Biografia/Drama/História

Nota: 9/10