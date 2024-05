A história de amor mais poderosa e inesquecível do cinema está na Netflix e vai partir seu coração

Quando Dean e Cindy se apaixonaram, suas vidas eram completamente diferentes. Um dos grandes desafios para um casamento duradouro e feliz é acreditar que tudo permanecerá como naquele momento mágico em que duas pessoas se reconhecem e o mundo parece parar — uma visão romântica, mas irreal. A realidade é que o casamento envolve dividir não só as alegrias, mas também as dificuldades financeiras e responsabilidades familiares.

Após o nascimento de sua filha, Frankie, interpretada por Faith Wladyka, o casal se viu com um laço que ia além do amor e da vida. Compreender que o casamento também é uma parceria na criação dos filhos é a maior prova de amor que um cônjuge pode dar ao outro. No entanto, em “Blue Valentine”, assim como em “História de um Casamento” (2019), vemos a criança, ainda muito pequena, perdida no meio dos conflitos dos pais, que se culpam mutuamente em vez de assumir a responsabilidade pelo fracasso do relacionamento.

As atuações de Ryan Gosling e Michelle Williams são impecáveis, mostrando como Dean e Cindy mudam ao longo do filme. É quase cômico pensar que o ator que interpreta o homem desleixado e de óculos fora de moda é o mesmo de “Drive” (2011) e “Blade Runner 2049” (2017), onde ele exibe sua faceta de galã. Em “La La Land” (2016), Gosling também demonstra seu talento em papéis mais leves.

Michelle Williams, por sua vez, expressa a deterioração emocional de Cindy de maneira profunda, sem precisar de grandes transformações físicas. Seu desempenho minimalista revela uma alma atormentada, como vimos em “Manchester à Beira-Mar” (2016) e “O Segredo de Brokeback Mountain” (2005). Cindy é uma mulher presa em sua vida e em seu próprio corpo, um drama existencial que Williams captura com maestria. A química entre Gosling e Williams é inegável, ambos brilhando em seus papéis complexos.

O diretor Derek Cianfrance escolhe não focar nos motivos mais clichês e dramáticos para o fracasso de um relacionamento, como doenças ou acidentes. Em vez disso, ele explora as razões que realmente importam para superar as adversidades no casamento. Entre os momentos de paixão inicial e a monotonia do amor maduro que se transformou em outra coisa, “Blue Valentine”, na Netflix, nos mostra um retrato honesto e doloroso da realidade de muitos casais.

Filme: Blue Valentine

Direção: Derek Cianfrance

Ano: 2011

Gênero: Romance/Drama

Nota: 9/10