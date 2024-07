Último filme de Luc Besson está na Netflix e é uma ótima opção para curtir em casa no fim de semana

Histórias protagonizadas por belas mulheres que se revelam perigosas criaturas, escondendo uma natureza assassina sob uma aparência impecável, atraem o público através de atributos físicos ou se perdem em tramas artificiais e reviravoltas grandiosas que não chegam a lugar algum. “Anna — O Perigo Tem Nome” navega entre esses extremos com precisão, uma marca registrada de um diretor que conduz a audiência por caminhos inesperados, enquanto revela seu lado manipulador através do roteiro. Besson combina traços de suas protagonistas mais memoráveis para criar uma nova anti-heroína, resultando em Anna Poliatova, que carrega características de Lucy e Mathilda, mas se destaca por sua singularidade.

Em Moscou, Anna vende matrioscas em uma feira de rua, uma escolha engenhosa de Besson para insinuar a complexidade oculta da personagem. Descoberta por um agente de modelos francês, Anna, inicialmente hesitante devido aos seus estudos de biologia, aceita a proposta. A partir daí, o filme segue Anna, interpretada por Sasha Luss, enquanto ela adentra o mundo da moda, desde um apartamento caótico no 7º arrondissement de Paris até seu primeiro ensaio fotográfico, ao som de “Pump Up the Jam” de Technotronic. O desenrolar da história é menos sobre a ascensão na moda e mais sobre sua transformação de modelo a assassina de aluguel, com sua primeira missão sendo a eliminação de um magnata russo que também é um traficante de armas.

Um longo flashback revela Anna presa em um relacionamento abusivo e envolvida em um crime de extorsão, sendo resgatada por Alex, um agente da KGB. Ele descobre suas habilidades excepcionais e a recruta para a agência, desenvolvendo um relacionamento amoroso com ela. Anna então é recrutada por Olga, diretora do Comitê de Segurança do Estado. A entrada de Helen Mirren como Olga adiciona uma nova dinâmica ao filme, conduzindo a narrativa para um intrigante desenrolar policial. Uma cena crucial mostra Olga, com imagens de Lênin e Trótski ao fundo, cumprindo uma promessa antiga e apagando os arquivos de Anna, reconhecendo-a como uma filha. Ao final, velhas serpentes soviéticas também sabem quando reconhecer uma derrota.

Filme: Anna — O Perigo Tem Nome

Direção: Luc Besson

Ano: 2019

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 9/10