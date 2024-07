Comédia romântica com Matthew McConaughey arrecadou mais de 618 milhões de reais nas bilheterias mundiais e está na Netflix

Tripp (Matthew McConaughey) tem 35 anos, trabalha como vendedor de barcos, é inteligente e socialmente funcional. Aparentemente um bom partido, Tripp não tem dificuldades em conhecer mulheres novas e interessantes para sair. No entanto, é uma surpresa que, sempre que ele as leva para sua casa, elas descobrem que ele ainda mora com os pais. Na verdade, sempre que Tripp as leva para casa, ele quer que elas terminem com ele por ainda morar com os pais. É uma tática infalível para não precisar dar o fora em ninguém, fazendo-as pensar que foram elas que terminaram com ele.

Tripp tem sérios problemas com compromisso e nenhuma intenção de deixar o conforto da casa dos pais, onde ele não arca com nenhuma despesa, não precisa cozinhar nem lavar a própria roupa, pois seus pais cuidam de tudo. O problema é que, aos 35 anos, são seus pais, Sue (Kathy Bates) e Al (Terry Bradshaw), que querem o filho longe dali. Sem saber exatamente como fazer para que ele finalmente abra as asas e voe para a independência, eles contratam Paula (Sarah Jessica Parker) para seduzir Tripp e estimulá-lo a sair de casa.

A tarefa é aparentemente simples. Paula só precisa seduzir Tripp de uma forma que ele pense que ela é a garota ideal. Com isso, ele decidirá sozinho sair da casa dos pais e buscar autonomia. Paula é experiente na arte de fingir namoros. Ela já trabalhou para vários casais que a contrataram para tirar seus filhos de casa. Paula conhece cada passo do comportamento masculino e tem uma série de regras, que inclui não dormir com os clientes e não se apaixonar por eles.

Mas, claro, se Paula seguisse todas as suas regras e se o trabalho com Tripp fosse tão simples como com os outros clientes, não teríamos uma comédia romântica. “Armações do Amor” é sobre se perder no personagem e deixar a vida acontecer espontaneamente.

Paula e Tripp iniciam o namoro, e o rapaz parece estar seguindo o manual exatamente como ela planeja. Paula pensa que Tripp está na palma de sua mão. No entanto, quando ela acha que finalmente o está capturando, Tripp a convida para ir até sua casa. Como sabemos, essa é a forma como ele espanta as garotas. Daí, sabemos que Tripp, na verdade, não está na dela. Ele está fugindo de Paula. Então, ela precisa improvisar para não deixá-lo manipular o jogo.

Conforme o romance se desenrola, descobrimos os motivos pelos quais Tripp tem medo de relacionamentos sérios e vemos como Paula está menos no controle das coisas do que imagina. O amor, afinal, tem suas próprias regras e ninguém pode manipulá-lo.

“Armações do Amor” é dirigido por Tom Dey e foi lançado em 2006. O filme está atualmente na Netflix e é uma opção leve, divertida e agradável para quem está em busca de uma distração. Sem grandes desafios intelectuais, o longa-metragem é mais uma comédia romântica clichê para deixar os neurônios descansarem.

Filme: Armações do Amor

Direção: Tom Dey

Ano: 2006

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8