Últimos dias para assistir ao thriller de ação épico e eletrizante com Keanu Reeves, na Netflix

Existem diferentes formas de vivenciar um sentimento, especialmente a lealdade, que pode ser considerada uma das mais profundas demonstrações de respeito e compromisso. Na tradição oriental, isso é ainda mais evidente. Nobres, ao atingirem posições de alta hierarquia, assumem o pesado fardo de serem responsáveis pelas vidas de seus servos.

Esses vassalos, por sua vez, dedicam anos de trabalho árduo e aceitam privações, em troca de segurança e reconhecimento. Este vínculo complexo é explorado em “47 Ronins”, onde a trama se desenrola sob a sombra do tempo, revelando segredos do Japão feudal. Carl Rinsch consegue aproveitar essa história de domínio público, trazendo à tona temas que muitos preferem ignorar.

O feudalismo japonês, que perdurou de 1185 a 1868, foi um sistema que perpetuou a concentração de terras e riquezas nas mãos de poucos clãs. Durante quase sete séculos, essa estrutura social, embora injusta, funcionou de maneira relativamente estável, sem grandes insurreições.

O roteiro de Chris Morgan, Hossein Amini e Walter Hamada explora essa dinâmica, destacando a transição de samurai para ronin. Esta transformação ocorria quando um samurai falhava em proteger a vida, a família e o legado de seu daimyo. Tornar-se ronin era a maior desonra para um guerreiro japonês, frequentemente levando ao seppuku, o suicídio ritualístico que permitia a restauração da honra.

Keanu Reeves interpreta Kai, um guerreiro mestiço que navega pelas quase duas horas de “47 Ronins” com a dignidade exigida pelo papel. A fotografia de John Mathieson é notável, especialmente nas cenas ao ar livre. O personagem de Kai, frequentemente chamado de “Mestiço”, remete ao filme “Corações Sujos” (2011), do diretor brasileiro Vicente Amorim, que aborda como os japoneses no Brasil reagiram à derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.

“47 Ronins”, na Netflix, apresenta uma visão rica e detalhada da lealdade e do sistema feudal japonês. A história, mesmo ambientada em um período distante, oferece uma reflexão sobre os valores e as tradições que moldaram o Japão e que ainda ressoam no mundo moderno.

Filme: 47 Ronins

Direção: Carl Rinsch

Ano: 2013

Gêneros: Ação/Fantasia

Nota: 8/10