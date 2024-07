Ação divertidíssima com Brad Pitt, de Gore Verbinski, na Netflix

Dirigido por Gore Verbinski e roteirizado por J.H. Wyman, “A Mexicana” é uma comédia de ação estrelada por Brad Pitt, Julia Roberts e James Gandolfini. A trama gira em torno de Jerry Welbach (Brad Pitt), que, após envolver-se inadvertidamente em problemas com a máfia, é incumbido de recuperar uma pistola histórica conhecida como ‘A Mexicana’. O chefe da máfia, Margolese (Gene Hackman), manda seu tenente, Nayman (Bob Balaban), para garantir que Jerry execute a missão.

Jerry informa sua namorada, Samantha (Julia Roberts), sobre a nova missão, provocando uma reação furiosa. Descontentes com o emprego arriscado de Jerry, o relacionamento dos dois já estava abalado. Samantha deseja que Jerry se comprometa mais com ela, inclusive planejando uma mudança para Las Vegas. Jerry, no entanto, está preso a uma organização criminosa e não pode recusar a tarefa.

A situação se torna cômica e exagerada: Jerry está sob ameaça constante de um gângster, enquanto Samantha o acusa de ser egoísta por não priorizar a relação. Desesperado para evitar represálias, Jerry parte para o México em busca da relíquia. Samantha, por outro lado, vai para Las Vegas trabalhar como garçonete e crupiê, mas acaba sendo sequestrada por Leroy (James Gandolfini), que também está à procura de Jerry.

Enquanto Jerry enfrenta uma série de desventuras no México para recuperar ‘A Mexicana’, Samantha e Leroy desenvolvem uma amizade inesperada e repleta de diálogos espirituosos. A performance de Brad Pitt é cômica e atrapalhada, enquanto a química entre Julia Roberts e James Gandolfini oferece momentos encantadores.

“A Mexicana”, na Netflix, não busca profundidade, mas oferece uma mistura cativante de comédia, romance e elementos de filmes de máfia e faroeste. Disponível na Netflix, é uma diversão agradável, embora a violência explícita seja uma constante.

O roteiro brinca com a cronologia, saltando no tempo e mantendo o espectador intrigado com diversas reviravoltas. Com cenas ambientadas nos Estados Unidos e no México, a fotografia explora cores vibrantes, luz natural e elementos arquitetônicos e culturais típicos da paisagem mexicana, proporcionando um cenário pitoresco e envolvente.

Filme: A Mexicana

Direção: Gore Verbinksi

Ano: 2001

Gênero: Ação/Romance/Comédia

Nota: 9/10