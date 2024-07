O filme de ação da Netflix que todos estão assistindo e que faturou dez vezes seu orçamento

A investigação de um esquema de fraudes leva a um homicídio brutal e misterioso, que por seu turno leva à quase interminável sequência de momentos de terror vividos por uma família em “Invasão”, uma história de como interesses escusos, desejo de vingança e ânsia por enriquecer sem esforço confluem de modo a gerar apenas barbárie em seu estado mais primitivo. Gabrielle Union entra para o clube das mães desesperadas no filme de James McTeigue, um suspense que obedece à risca a todas as recomendações para se avance sem grandes sobressaltos até o fim de uma história banal, mas feita de um rol de minudências cada mais vez intrigantes, mérito do roteiro de Ryan Engle e Jaime Primak Sullivan, que como em “A Fera” (2022), do islandês Baltasar Kormákur, sobre um pai defendendo seus filhos de um imenso leão na selva sul-africana, mostram o pior e o melhor que pode existir no homem.

John Brewery, o âncora do “Eyewitness News”, o mais importante jornal de Chicago, noticia que Isaac Paulson, um grande empresário do ramo da incorporação de imóveis, receberá a sentença por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Paulson desviou 75 milhões de dólares de um fundo de pensão, mas, como se nada houvesse, abre uma gaveta cheia de relógios de luxo e deixa o quarto no The Harrison, no número 535 da rua Dearborn, para correr. Numa participação afetiva, Damien Leake sintetiza boa parte do que vai se dar no restante dos 88 minutos, e o ricaço, idoso e venal, sai de cena, atropelado por um carro preto ao tentar ir para o outro lado da avenida. Shaun, a filha de Paulson interpretada por Union, desloca-se até um rancho no Wisconsin, mais ao norte, a fim de vender a propriedade mais cara do pai — e, talvez, saldar alguns de seus tantos débitos —, e é então que as coisas saem de qualquer controle e um trio de bandidos se anuncia.

O interior da casa-fortaleza vira palco de todas as grandes reviravoltas em “A Invasão”, e Shaun, como se poderia antever, cresce como a heroína disposta aos sacrifícios mais excruciantes para manter a salvo sua prole. Aos poucos, Jasmine e Glover, os personagens de Ajiona Alexus e Seth Carr, também dizem a que vieram, protagonizando cenas que exigem condicionamento físico impecável — a esse propósito, a certa altura Union surge equilibrando-se num vão de escada, provocando um misto de incômodo e torcida do espectador —, bem como os três invasores, Eddie, o líder; Duncan, o psicopata; e Sam, o idiota útil, de Billy Burke, Richard Cabral e Levi Meaden, que podem ou não ter sido de alguma maneira lesados por Paulson. Mas que, claro, levam a pior assim mesmo.

Filme: Invasão

Direção: James McTeigue

Ano: 2018

Gênero: Suspense/Terror psicológico

Nota: 8/10