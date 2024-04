Último dia para assistir ao filme com Schwarzenegger que vai fazer seu coração sair pela boca, na Netflix

Indiferente às opiniões, Arnold Schwarzenegger representa uma figura emblemática, e seu papel em “O Último Desafio” reforça isso. Após uma gestão como governador da Califórnia, que teve seus altos e baixos, Schwarzenegger ponderou abandonar a carreira cinematográfica, porém, optou por continuar. No filme dirigido pelo sul-coreano Kim Jee-Woon, que na época era um novato em Hollywood, Schwarzenegger demonstra que ainda possui vigor. Ele é a encarnação perfeita do homem corajoso, que deixa a Áustria com pouco além de aspirações de sucesso nos Estados Unidos. Esta imagem o acompanha desde o início, e ele sempre soube maximizar seu potencial — principalmente após ser eleito.

No filme “O Último Desafio”, a representação quase caricata do sonho americano, que depende de figuras heróicas, é revitalizada através de uma abordagem que estende sua relevância, refletindo o cotidiano da polícia que ressoa com o dia a dia do cidadão.

A narrativa de Andrew Knauer introduz um policial, inicialmente isolado em sua viatura, consumindo o clichê das rosquinhas enquanto escuta “Blue Moon”, uma balada composta por Richard Rodgers e Lorenz Hart em 1934. Este policial, chamado Jerry Bailey, interpretado por Zach Gilford, é novo na força, mas já se mostra desiludido com a rotina do cargo. A sua experiência mais marcante até então foi resgatar um gato assustado de uma árvore. Enquanto Bailey patrulha as estradas entre Las Vegas e Somerton Junction, no Arizona, ele se depara com um motorista a uma velocidade de 317 quilômetros por hora, dando início à trama principal do filme.

Um desfile cívico em Somerton, que homenageia os heróis locais caídos, interrompe temporariamente a monotonia da cidade. A cerimônia é marcada pela presença do xerife Ray Owens e a recepção fria do prefeito, interpretado por Titos Menchaca. A tensão surge sobre um Camaro vermelho mal estacionado, mas é apenas um momento de desagrado passageiro entre os dois. Owens, que parece saído diretamente de “O Exterminador do Futuro”, um filme de 1984 de James Cameron, enfrenta o tráfico de drogas na região com mais eficácia graças a seu veículo potente do que com a ajuda de sua equipe.

Apesar dos desafios, Schwarzenegger entrega uma performance convincente em “O Último Desafio”, que também se destaca pela atuação surpreendentemente eficaz de Johnny Knoxville, que interpreta Lewis Dinkum, o excêntrico proprietário de um parque temático de armamentos.

Filme: O Último Desafio

Direção: Kim Jee-Woon

Ano: 2013

Gêneros: Ação/Faroeste

Nota: 7/10