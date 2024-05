O filme digno do Oscar, que passou despercebido, mas é um dos melhores da história da Netflix

O filme “Uma Noite de 12 Anos”, dirigido por Álvaro Brechner, é uma obra cinematográfica que explora com intensidade os horrores vivenciados por três figuras centrais durante a ditadura militar no Uruguai. O longa narra as experiências de José Mujica, Mauricio Rosencof e Eleutério Fernández Huidobro, conhecidos militantes da guerrilha Tupamaro, que passaram mais de uma década sob o jugo de um regime implacável.

A narrativa do filme se desdobra através de uma série de episódios que detalham o tratamento brutal e desumanizante reservado aos prisioneiros. Os protagonistas enfrentam torturas físicas e psicológicas extremas, incluindo choques elétricos e simulações de afogamento, numa clara demonstração de como a repressão visa quebrar tanto o espírito quanto o corpo. Em um dos momentos mais emblemáticos do filme, a dificuldade de um dos personagens em usar o banheiro enquanto algemado torna-se uma representação pungente da perda de dignidade humana sob a ditadura.

“Uma Noite de 12 Anos” é eficaz ao ilustrar a tenacidade e resistência dos três homens, apesar das adversidades inimagináveis. O filme não apenas relata eventos históricos, mas também mergulha no impacto psicológico profundo que tais experiências impõem aos envolvidos. Ele provoca uma reflexão sobre a capacidade humana de resistir e perseverar, mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis.

Além disso, o filme também oferece uma crítica penetrante à brutalidade indiscriminada dos regimes autoritários, evidenciando as cicatrizes deixadas na sociedade e nos indivíduos. A obra de Brechner é um lembrete doloroso dos custos humanos da luta pela liberdade e justiça, apresentando uma narrativa poderosa que ressoa muito além de seu contexto histórico específico.

A política, refletindo a obra de Franz Kafka, revela-se uma mistura perturbadora de aparências enganosas e realidades inesperadas. A busca por poder é complexa e reveladora, desvelando as facetas mais profundas do caráter humano.

Filme: Uma Noite de 12 Anos

Direção: Álvaro Brechner

Ano: 2018

Gênero: Biografia/Drama/Policial

Nota: 10