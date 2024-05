Remake de obra-prima de Hitchcock, com Shia LaBeouf, acaba de chegar à Netflix

Um remake de “Janela Indiscreta”, de Alfred Hitchcock, baseado no conto “It Had to Be Murder”, de Cornell Woolrich, o filme de D.J. Caruso, “Paranoia”, teve seu roteiro escrito ainda na década de 1990. No entanto, a produção decidiu esperar para filmá-lo, porque um outro remake do filme, de título homônimo e estrelado por Christopher Reeve, teve lançamento em 1998. Só em 2004, o filme voltou a ser cogitado pela Paramount, que acabou processada pelos detentores dos direitos do conto.

No centro do enredo de “Paranoia”, está Kale (Shia LaBeouf), um adolescente de ensino médio, que presenciou a morte do próprio pai durante um acidente de carro. Um ano mais tarde, ainda com estresse pós-traumático e externando sua dor por meio da rebeldia, ele é condenado, por lesão corporal contra seu professor, a alguns meses de prisão domiciliar. Ele precisa ficar trancafiado dentro de casa, enquanto é monitorado por uma tornozeleira eletrônica.

Sua mãe, Julie (Carrie-Anne Moss), decidiu endurecer o jogo para colocá-lo na linha, e isso incluiu dar um fim à todas as assinaturas online dele, incluindo da Microsoft, para que ele não consiga mais passar o dia todo jogando videogame. Agora, sem nada para fazer, um de seus poucos prazeres é observar estranhos através de um binóculo pela janela de seu quarto. Seu melhor amigo, Ronnie (Aaron Yoo) é seu companheiro de voyerismo.

Eles percebem uma garota atraente na casa vizinha, chamada Ashley (Sarah Roemer), e Kale se aproxima dela, descobrindo que ela também tem alguns problemas pessoais relacionados ao casamento de seus pais. Ashley não parece se importar que Kale a observe pela janela, mas as coisas ficam mais sérias quando o rapaz flagra o vizinho, Raymond Burr (David Morse), que parece ter assassinado uma garota dentro de sua casa. Para piorar, Kale acredita que o vizinho o viu espioná-lo.

O senhor Turner encontra maneiras de conquistar a confiança da mãe de Kale, ganhando passe livre dentro da casa e colocando em risco a segurança da família. Dificilmente este filme chega ao mesmo nível de elegância e tensão de um suspense de Hitchcock, mas D.J. Caruso tem outras qualidades, que tornam este longa-metragem altamente assistível e até divertida.

Ele mistura humor ácido, leva para uma história de época uma atmosfera moderna e tecnológica, proporcionando um thriller que, embora previsível, pareça bem-feito o bastante para convencer os espectadores. Há, também, o carisma e talento inegáveis de Shia LaBeouf.

Filme: Paranoia

Direção: D.J. Caruso

Ano: 2007

Gênero: Policial/Drama/Mistério

Nota: 8/10