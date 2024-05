Comédia romântica agridoce com Charlize Theron, na Netflix, vai te fazer rir e chorar

Jason Reitman é um jovem cineasta renomado com quatro indicações ao Oscar. Entre seus trabalhos mais conhecidos, estão “Amor Sem Escalas”, “Juno” e “Obrigado por Fumar”. Em sua comédia dramática “Jovens Adultos”, na Netflix, estrelada por Charlize Theron e Patrick Wilson, acompanhamos a história de Mavis Gary (Theron), uma escritora de literatura para jovens adultos conhecida, recém-divorciada e depressiva, que mora em Minneapolis e decide retornar para sua cidade natal quando recebe um convite do ex-namorado do colégio para um chá de bebê de sua filha recém-nascida.

Mavis passa seus dias entediada em seu apartamento, fazendo exercícios pela televisão e alimentando seu cachorrinho da raça Lulu da Pomerânia com comida enlatada. Com as vendas de seus livros em baixa e sofrendo de um bloqueio criativo, ela resolve voltar para o lugar que mais detesta no mundo, a pequena cidade de Mercury, em Minnesota, para reencontrar um antigo amor.

Mavis tem 37 anos de idade e está emocionalmente instável, sentindo falta dos anos de sua adolescência e achando que a melhor época de sua vida já passou, por isso, ela acredita que quando reconquistar Buddy (Wilson) sua vida fará sentido novamente e voltará a ser boa. Além dos problemas emocionais, Mavis tem graves problemas de caráter. Disposta a destruir um casamento para buscar a própria felicidade, ela se vê com inveja da vida de Beth (Elizabeth Reaser), esposa de Buddy, que é baterista em uma banda de rock independente, mãe e casada com um homem que dá apoio e incentivo para que ela continue sendo ela mesma e se divertindo, apesar da maternidade.

A felicidade da família de Buddy é bastante óbvia para todos que os observam, exceto para Mavis, que cria narrativas na própria mente de que o ex-namorado está infeliz, clamando internamente por socorro e a convidou para o chá de bebê apenas porque deseja reatar o romance. Quando reencontra um ex-colega de escola, Matt (Patton Oswalt), em um pub, ela revela seus planos de reconquistar Buddy. Ele tenta dissuadí-la, mas claramente Mavis perdeu a razão.

Matt é conhecido por ser “o cara do crime de ódio”, porque nos tempos da escola, ele foi agredido por um grupo de valentões que achavam que ele fosse gay. Seriamente ferido, ele ficou seis meses sem frequentar a escola e seu caso foi parar nos noticiários nacionais, com todos acreditando que ele foi vítima de homofobia, embora, na realidade, Matt não seja gay.

Matt se torna uma espécie de amigo e confidente de Mavis, tentando ajudá-la a encontrar um pouco de sanidade em sua cabeça desequilibrada. No entanto, Mavis, que acredita estar na pele da personagem de seu livro, quem a todo custo ficar com o mocinho da história, idealizado em Buddy.

Enquanto mistura cenas de humor absurdo, o filme de Reitman também nos faz refletir sobre as pressões da vida adulta, as frustrações quando as coisas não saem exatamente como idealizamos quando somos mais novos e, principalmente, saúde mental e a necessidade de cuidarmos deste importante aspecto da nossa existência. Uma história agridoce para rir e também para pensar.

Filme: Jovens Adultos

Direção: Jason Reitman

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10