O tesouro escondido na Netflix que vai deixar seu coração quentinho

Vez ou outra, na Netflix, nos deparamos com surpresas extremamente agradáveis. E digo surpresa, porque são filmes que vêm de países fora do circuito America/Europa, parecem bobinhos sob um olhar superficial, mas quando colocados sob a nossa mira, se mostram verdadeiros tesouros complexos e substanciais. Assim é o doce e encantador “Ali no Queens”, comédia dramática de 2021, produção indonésia do cineasta Lucky Kuswandi. Uma figura proeminente no cinema de seu país, ele costuma abordar temas sociais e culturais de relevância, incorporando em suas histórias elementos de comédia e drama. Suas produções demonstram tamanha sensibilidade ao tornar assuntos densos acessíveis.

No enredo deste filme, acompanhamos a trajetória do jovem Ali (Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan), que desde muito jovem conviveu com a ausência de sua mãe, que se mudou de Jacarta para Nova York para perseguir seu sonho de se tornar uma cantora famosa. Mia (Marissa Anita) deixou o filho e o marido com a promessa de que os buscaria para levá-los para morar com ela. No entanto, quase uma década e meia se passou e Ali não a viu mais. O marido, insatisfeito com o casamento à distância pediu divórcio. Desde então, o menino não teve mais notícias da mãe.

Quando Ali faz 18 anos, seu pai morre e ele descobre uma pilha de cartas de sua mãe, incluindo uma passagem para que o filho fosse morar com ela nos Estados Unidos. Diante dessas provas indeléveis de que ela não o abandonou, ele decide deixar a casa do pai e viajar até a Manhattan para procurá-la.

Do outro lado do continente, ele conhece Party (Nirina Zubir), Biyah (Asri Welas), Ance (Tika Panggabean) e Chinta (Happy Salma), um quarteto de imigrantes indonésias e extremamente trabalhadoras que o acolhem por uma quantia de dinheiro e se propõem a auxiliá-lo na busca por Mia. Conforme elas o ajudam a rastrear a mãe, elas passam a sentir verdadeiro afeto pelo garoto, que se apaixona por Eva (Aurora Ribero), filha de Ance.

A busca culmina no eventual reencontro entre Ali e Mia, mas as coisas saem bem diferente do que imaginamos. Aliás, bem diferente do que o próprio Ali esperava. Mia reconstruiu sua vida com outro homem e agora tem uma nova família. O reencontro com o filho coloca em evidência uma questão da qual ela se esquivou durante anos: ele ainda cabe em sua vida?

O drama é comovente e plausível. Não há nada de previsível nessa história cheia de delicadezas e reflexões pertinentes. O quarteto é um alívio cômico enquanto Ali permanece à deriva na vida. Elas o ajudam a reencontrar o significado de amor e pertencimento. O romance com Eva é uma subtrama que adiciona uma camada de recheio e sustância.

Cativante e sutil, essa comédia dramática romântica delicada e encorpada vai deixar seu coração enternecido.

Filme: Ali no Queens

Direção: Lucky Kuswandi

Ano: 2021

Gênero: comédia/Drama/Romance

Nota: 9/10