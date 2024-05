Comédia romântica bobinha com Demi Moore está na Netflix e vai desligar seu cérebro dos problemas

“Lola” é um romance adolescente de 2012, que gira em torno de Lola (Miley Cyrus) e Kyle (Douglas Booth), que estão apaixonados, mas não são um casal. É que Lola costumava ser namorada de Chad (George Finn), que é colega de banda e amigo pessoal de Kyle. Chad passou o verão em um acampamento e, quando retornou, contou à Lola que transou com outra garota. Antes de terminar o relacionamento, Lola disse que também esteve com outro cara. Claro, uma mentira para não sair por baixo.

Enquanto Lola e Kyle vivem uma amizade colorida, Chad, que percebe o clima de romance entre eles, começa a implicar Lola. Apesar disso, o clima é de conto de fadas, até que um dia, Lola pensa ter visto Kyle fazer sexo com Ashley (Ashley Greene) no banheiro da escola. Isso arruína as expectativas dela em relação ao novo “quase” amor.

Não bastasse o dilema amoroso, a mãe de Lola, Anne (Demi Moore) está revivendo um romance fadado ao fracasso com seu ex-marido e pai de Lola, secretamente. Além disso, um policial bonito e simpático também está interessado em Anne. As duas não compartilham os segredos íntimos e se sentem cada vez mais desconectadas, provocando uma crise na relação de mãe e filha.

Mas Lola está em completo conflito, se sentindo emocionalmente esgotada diante dos constantes desgostos amorosos e do afastamento da mãe. Enquanto isso, a professora de francês está organizando uma viagem à Paris que está deixando a sala toda em polvorosa, uma enorme expectativa dos adolescentes em se verem livres do controle de seus pais em uma das cidades mais belas do mundo.

Kyle também vive seus próprios conflitos pessoais. Sua banda está participando de um concurso de música, mas o pai o proíbe de tocar enquanto suas notas estão baixas. Inflexível, o pai de Kyle acredita que ele está perdendo tempo e que música é apenas um hobby, Quando Lola finalmente descobre que não era Kyle quem estava no banheiro com Ashley, ela tenta mandar mensagens, mas o pai dele confiscou o aparelho celular.

Como todo romance clichê, o drama adolescente da cineasta francesa Lisa Azuelos, tenta manter o casal separado pelo máximo de tempo possível, criando inúmeros empecilhos para o amor verdadeiro.

O longa-metragem é uma refilmagem de “Rindo à Toa”, de 2008, também escrito e dirigido por Azuelos e estrelado por Sophie Marceau. A inspiração da cineasta para o filme foi o fato de perceber que o gênero havia praticamente morrido na França. Com um déficit de comédias românticas adolescentes, ela sentiu que seria o momento ideal para reviver esse tipo de produção. Já o remake tinha como pré-requisito a participação de Demi Moore, que foi confirmada.

Nada aqui é surpreendente. O enredo é previsível e comum. As atuações não fazem além do básico por seus papeis. O que há de se fazer, afinal? “Lola”, na Netflix, é um entretenimento se basta dentro dessa qualidade, porque não sabe ser mais que isso.

Filme: Lola

Direção: Lisa Azuelos

Ano: 2012

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 7/10