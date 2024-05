O adeus definitivo de Bruce Willis ao cinema é o filme mais assistido no Brasil atualmente

Aos poucos e lamentavelmente, Bruce Willis se vai tornando uma pálida lembrança no dia a dia de Hollywood. O astro de “Duro de Matar” (1988-2013), a série de filmes em que Willis dá vida a John McClane, um policial de Nova York que tenta parar terroristas que invadem os Estados Unidos e acaba colocando em risco sua própria esposa e filhos, cada vez mais torturado pela afasia que o obrigou a abandonar a carreira e o vai encarcerando cada vez mais em seu próprio universo, foi a figura central de algumas produções que, ninguém imaginava, tiveram o peso de uma longa e melancólica despedida. É assim em “No Lugar Errado”, o thriller de Mike Burns em que, de novo, o ator encarna um tipo entre ambivalente, bonachão e explosivo, às voltas com os dois grandes dramas que fazem de sua rotina um inferno, sem se sair muito bem em nenhuma dessas situações. “No Lugar Errado” junta-se a “Fuga da Morte” (2021), dirigido por Mike Burns, e “Um Dia para Morrer” (2022), levado à tela por Wes Miller, nesse processo doloroso de últimos trabalhos dos quais ninguém há de sentir a menor falta.

O roteiro de Bill Lawrence é desperdiçado nos clichês que reafirmam a vocação do protagonista para salvar a lavoura às custas da própria pele, depois do episódio em que traz a morte para junto dos seus. Ao saberem que Chloe, a filha única vivida por Ashley Greene, está um câncer avançado, Frank Richards e a esposa, Maggie, de Lauren McCord, saem para jantar (!) e os dois exageram no vinho. Burns tenta dar um verniz de profundidade a conflitos entre Frank e Maggie que nunca vêm à tona, ainda que todo mundo seja perfeitamente capaz de intui-los. Malgrado doente, a personagem de Greene atravessa o filme inteiro, e recebe destaque na virada do segundo para o terceiro ato nas cenas de tensão de que tira bom proveito e que dão algum sentido à trama. Jake Brown, o traficante interpretado por Michael Sirow, sequestra a filha de Frank, que fazia uma excelente carreira na polícia, mas posto na rua depois de ser culpado pela morte da esposa, passa a trabalhar como segurança de armas. E também nunca se fica sabendo se uma coisa tem qualquer ligação com a outra.

“No Lugar Errado” contenta-se em ser esse confuso amontoado de imagens que se esforçam em juntar-se, mas que não conduzem à parte alguma. Bruce Willis merecia um ocaso mais digno, em nome dos velhos e bons tempos de McClane, ou, melhor, do eterno David Addison Jr., o charmoso detetive de “A Gata e o Rato” (1985-1989), de Glenn Gordon Caron.

Filme: No Lugar Errado

Direção: Mike Burns

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 7/10