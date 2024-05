Se você está triste, assista esse filme na Netflix e veja seu dia melhorar instantaneamente

O filme “De Repente 30” alcançou o status de clássico dentre as comédias românticas dos primeiros anos do século XXI, permanecendo relevante mesmo duas décadas após sua estreia. O tempo parece ter estagnado para Jennifer Garner, a estrela do longa, que mantém sua aparência praticamente inalterada desde então, criando uma ponte temporal entre o público e a narrativa eternamente jovial da obra.

Essa produção cinematográfica captura uma época em que atingir a casa dos trinta anos significava encarar os desafios com o espírito dos vinte. Ainda hoje, muitos se veem refletidos na jovem Jenna, interpretada por Garner, que em sua celebração de treze anos anseia por se transformar em uma mulher de trinta anos, charmosa e próspera, ecoando o lema: “Thirty, flirty and thriving”.

Para quem, por alguma razão, não assistiu ao filme — talvez por ter estado afastado das tendências tecnológicas ou ter vivido isolado —, a trama se desenvolve ao redor de Jenna (Christa B. Allen), uma adolescente às vésperas de seu aniversário de 13 anos. Seu amigo íntimo é Matt (Sean Marquette), um garoto tímido e encantadoramente desajeitado, que nutre uma paixão secreta por ela.

Jenna, buscando popularidade, tenta se integrar ao grupo das garotas mais influentes da escola, lideradas por Tom-Tom (Alexandra Kyle). Seu desejo também inclui receber um beijo do astro juvenil do colégio, Chris Grady (Alex Black), durante sua festa de aniversário, que ocorre em um ambiente retro, repleto de música da década, lanches e a tradicional brincadeira de “sete minutos no céu”.

Durante a brincadeira, Jenna se oculta em um armário à espera de Chris, enquanto os outros aproveitam para subtrair as guloseimas e abandonar o local. Matt retorna ao cenário com seu teclado para alegrar o evento, descobre a farsa e acaba beijado por Jenna por equívoco. A experiência de ser ridicularizada em sua festa leva Jenna a invocar seu desejo de se tornar uma adulta elegante e bem-sucedida.

Sob o efeito de um pó mágico que Matt havia aplicado em um presente artesanal, Jenna repete seu desejo fervorosamente e é catapultada para uma nova realidade. Ela desperta com 30 anos, em um luxuoso apartamento em Manhattan, com um jogador de hóquei semi-despido emergindo de seu banheiro e um prestigioso cargo em uma revista de moda. Sem lembranças de como chegou ali, ela tenta navegar por sua nova existência adulta.

Logo, Jenna percebe a falta de figuras chave em sua vida. Ao localizar Matt, agora um residente de Greenwich Village, ele a informa que se distanciaram após o infortúnio do aniversário de 13 anos. Jenna descobre que alcançou tudo o que sonhava, mas à custa de se tornar uma pessoa que valorizava pouco as verdadeiras amizades.

“De Repente 30” mescla humor, encanto e uma pitada de ensinamentos sobre as consequências de nossos desejos. A cena em que Jenna anima uma festa ao som de “Thriller” de Michael Jackson é apenas um exemplo de como o filme se insere na cultura pop, apoiado pela atuação cativante de Garner, fazendo dessa comédia um verdadeiro achado que continua a encantar gerações.

Filme: De Repente 30

Direção: Gary Winnick

Ano: 2004

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10