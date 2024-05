Uma das histórias mais lindas da vida real adaptada para as telas em filme pouco conhecido na Netflix

A presença da arte é o antídoto para a aridez que poderia reinar no mundo, uma luz nos tempos mais sombrios da história. Roger Scruton, renomado crítico de arte, reconheceu a necessidade vital da expressão artística, mesmo em meio à brutalidade da existência humana. Enquanto as máquinas e técnicas industriais aceleravam o progresso, o mundo perdia gradualmente sua ingenuidade e sua beleza, um declínio que Scruton lamentou profundamente ao longo de sua carreira.

Marcel Marceau, conhecido por suas habilidades como mímico, deixou um legado marcante em um período tumultuado da história. Em meio à ascensão do regime nazista na Europa, Marceau não apenas encantou plateias com suas performances, mas também se tornou um herói ao usar suas habilidades para salvar vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Seu compromisso com a resistência contra a opressão é retratado com intensidade e sensibilidade no filme “Resistência”, dirigido por Jonathan Jakubowicz.

No filme, Jesse Eisenberg assume o papel de Marceau com uma profundidade que captura a essência do homem por trás do artista. Enquanto enfrenta os desafios pessoais e políticos de seu tempo, Marceau encontra força em sua arte e em sua determinação de desafiar as injustiças ao seu redor. A interação entre Eisenberg, Karl Markovics e Matthias Schweighöfer dá vida a uma história emocionante de coragem e resistência em meio ao caos da guerra.

“Resistência” é mais do que um retrato da vida de Marcel Marceau; é um lembrete poderoso do poder da arte para inspirar esperança e promover a mudança em tempos de adversidade. Ao celebrar a coragem e a resiliência daqueles que se levantam contra a opressão, o filme nos lembra da importância de permanecermos fiéis aos nossos valores, mesmo quando confrontados com os desafios mais difíceis.

Neste sentido, “Resistência” não apenas celebra a vida e o legado de Marceau, mas também destaca o papel vital que os artistas desempenham na luta pela justiça e pela liberdade. Através de suas performances e de suas obras, eles desafiam as normas estabelecidas e inspiram outros a se levantarem contra a opressão.

À medida que enfrentamos os desafios do mundo moderno, é importante lembrar do poder da arte para nos unir e nos fortalecer. “Resistência” nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a criatividade e a expressão artística podem nos ajudar a encontrar luz e esperança. É um lembrete oportuno de que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, nunca devemos subestimar o poder da arte para mudar o curso da história.

Filme: Resistência

Direção: Jonathan Jakubowicz

Ano: 2020

Gêneros: Drama/Comédia/Biografia

Nota: 10/10